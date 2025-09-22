Фінансові новини
- |
- 22.09.25
- |
- 14:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу
12:34 22.09.2025 |
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що гарантії безпеки для України, про які говорить "Коаліція охочих", змусять європейські країни, які підпишуть угоду, боротися з Росією, якщо Москва знову розпочне військові дії проти України в майбутньому, повідомляє The Guardian.
"Гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором. Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним", - сказав Стубб перед поїздкою до Нью-Йорка на Генеральну Асамблею ООН.
Він сказав, що гарантії набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та Росією, але підкреслив, що Росія не матиме жодного права вето щодо їхнього формату.
Однак, зазначає видання, головне питання, яке виникає у багатьох у Києві, полягає в тому, чи будуть ці домовленості супроводжуватися конкретними зобов'язаннями.
На запитання, чи означатимуть гарантії, що європейські країни заявляють про свою готовність до військової взаємодії з Росією у разі майбутньої агресії проти України, Стубб відповів: "Це і є ідея гарантій безпеки за визначенням".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу
ТОП-НОВИНИ
|У Криму ГУР уперше в історії спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»
|У ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем уразили два російських НПЗ у Саратові та Новокуйбишевську
|Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів
|«Стіна дронів» від ЄС захищатиме також Україну – Єврокомісія
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій проти Росії: ми забороняємо імпорт СПГ
|Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
|Мінфін допускає ще одне коригування держбюджету-2025 через оборонні потреби
|Україну запросили на переговори щодо «стіни дронів» на східному кордоні ЄС
|Зеленський засекретив дані про нові маєтки чиновників і підприємства ОПК
|ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України
Бізнес
|YouTube представив нові інструменти штучного інтелекту та розширив можливості монетизації
|Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів
|Китай зобов'язав техкомпанії відмовитися від закупівлі ШІ-чипів NVIDIA
|Microsoft, Nvidia та інші гіганти анонсували понад $40 мільярдів інвестицій в AI у Великій Британії, – CNBC
|Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто
|Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ