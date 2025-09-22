Авторизация

У Криму ГУР уперше в історії спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»

 

Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" 21 вересня 2025 року вполював два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє українська розвідка.

"Це перше ураження Бе-12 в історії. Літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами", - йдеться в повідомленні ГУР.

Разом із двома літаками під час нальоту "Примари" ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер ворога Мі-8.

За інформацією з відкритих джерел, довжина Бе-12 "Чайка" перевищує 30 м, а розмах крила становить 29,84 м. Максимальна льотна швидкість літака - 530 км/год. Перший політ цей літак здійснив восени 1960 року.

Раніше повідомлялося, що "Примари" ГУР знищили в Криму три гелікоптери Мі-8 та російську РЛС.

До того спецпризначенці української розвідки знищили на тимчасово окупованій території Запорізької області зенітно-ракетний комплекс 9К317М "Бук-М3" російських військ. Його ціна становить $40-50 млн.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Росія
 

