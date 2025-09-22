Фінансові новини
У ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем уразили два російських НПЗ у Саратові та Новокуйбишевську
08:25 22.09.2025 |
Українські військові вдарили по двох нафтопереробних заводах у Росії 20 вересня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у суботу.
Зокрема, за повідомленням, вночі підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу у обласному центрі Саратовської області:
«Саратовський НПЗ забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в рф (понад 7 млн тонн нафти щорічно). У районі цілі підтверджено вибухи та масштабну пожежу. Остаточні результати ураження уточнюються».
Крім того, 20 вересня СБС уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області, який забезпечує переробку понад 8,8 мільйона тонн нафти щорічно, додає штаб.
За його попередніми даними, внаслідок ураження на об'єкті зафіксовано вибухи та займання, деталі уточнюються.
Також Генштаб звітує про вогневе ураження об'єкта магістральної транспортної інфраструктури - лінійно-виробничо-диспетчерській станції «Самара» (н.п. Просвєт, Самарська область, РФ).
«ЛВДС «Самара» - виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals (до 50% від загального об'єму експорту РФ). Результати ураження уточнюються», - йдеться в повідомленні.
Згідно з ним, всі уражені об'єкти задіяні у забезпеченні збройних сил Росії.
«Сили оборони України системно реалізують заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора. Зокрема це підрив логістичних можливостей РФ у секторі нафтопереробки та порушення систем забезпечення збройних сил РФ пально-мастильними матеріалами», - заявляє командування.
Місцеві медіа та телеграм-канали повідомляли про загрозу безпілотників у регіонах Росії, в тому числі в Самарській та Саратовській областях. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив про «пошкодження житлового будинку» в Саратові.
Російське Міноборони заявило про збиття 149 українських безпілотників над 14 російськими регіонами протягом ночі.
