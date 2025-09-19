Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій проти Росії: ми забороняємо імпорт СПГ

 

Європейський Союз у рамках 19-го пакету санкцій проти Росії пропонує заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ) на свою територію до 1 січня 2027 року.

Про це повідомили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас, передає кореспондентка "Європейської правди".

Єврокомісія пропонує заборонити імпорт в ЄС російського СПГ до 1 січня 2027 року.

"Військова економіка Росії тримається на доходах від викопного палива. Ми хочемо скоротити ці доходи. Тому ми забороняємо імпорт російського СПГ на європейські ринки", - заявила фон дер Ляєн.

"Час перекрити кран. Ми готові до цього", - додала вона.

Своєю чергою, Каллас повідомила, що повністю відмовитися від російського скрапленого газу планується до кінця наступного року.

"Наша мета - пришвидшити відмову від російського скрапленого газу до 1 січня 2027 року", - наголосила вона.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2502
  0,0014
 0,00
EUR
 1
 48,4215
  0,3635
 0,75

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9019  0,02 0,05 41,4332  0,01 0,03
EUR 48,2435  0,12 0,24 48,9755  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,14 0,34 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,4750  0,13 0,26 48,5100  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес