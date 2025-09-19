Фінансові новини
- |
- 19.09.25
- |
- 16:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій проти Росії: ми забороняємо імпорт СПГ
15:48 19.09.2025 |
Європейський Союз у рамках 19-го пакету санкцій проти Росії пропонує заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ) на свою територію до 1 січня 2027 року.
Про це повідомили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас, передає кореспондентка "Європейської правди".
Єврокомісія пропонує заборонити імпорт в ЄС російського СПГ до 1 січня 2027 року.
"Військова економіка Росії тримається на доходах від викопного палива. Ми хочемо скоротити ці доходи. Тому ми забороняємо імпорт російського СПГ на європейські ринки", - заявила фон дер Ляєн.
"Час перекрити кран. Ми готові до цього", - додала вона.
Своєю чергою, Каллас повідомила, що повністю відмовитися від російського скрапленого газу планується до кінця наступного року.
"Наша мета - пришвидшити відмову від російського скрапленого газу до 1 січня 2027 року", - наголосила вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія пропонує вперше вдарити про криптобіржах для боротьби з обходом санкцій
ТОП-НОВИНИ
|Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій проти Росії: ми забороняємо імпорт СПГ
|Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
|Мінфін допускає ще одне коригування держбюджету-2025 через оборонні потреби
|Україну запросили на переговори щодо «стіни дронів» на східному кордоні ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України
|Дрони атакували завод «Газпрому» у Башкортостані
|УП: Шурма намагається заблокувати передання даних із його телефона українським слідчим
|Сили спецоперацій України знову уразили Волгоградський НПЗ та зупинили завод
|Зеленський: План «А» – закінчити війну у 2025-му, «Б» – шукати $60 млрд на наступний рік
|Садовий заявив, що в його кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій
|DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн
Бізнес
|Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів
|Китай зобов'язав техкомпанії відмовитися від закупівлі ШІ-чипів NVIDIA
|Microsoft, Nvidia та інші гіганти анонсували понад $40 мільярдів інвестицій в AI у Великій Британії, – CNBC
|Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто
|Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ
|Нові акумулятори електрокарів заряджатимуться за 15 хвилин