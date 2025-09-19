Мінфін допускає ще одне коригування держбюджету-2025 через оборонні потреби

Державний бюджет України на 2025 рік можуть знову скоригувати, якщо зростатиме потреба у фінансуванні сектору безпеки й оборони.

Про таку можливість повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, нинішня ситуація на фронті може змусити уряд додатково збільшити ресурс для сил оборони.

"Чи будемо ми звертатися з додатковою потребою на Сектор безпеки та оборони? Так, дійсно, є така ймовірність, що ми будемо вимушені міняти бюджет 2025 року ще раз на збільшення ресурсу Сектору безпеки та оборони", - наголосив міністр.

За його словами, це викликано виключно ситуацією на полі бою і уряд готовий оперативно діяти, навіть якщо йтиметься про складні рішення.

Марченко зазначив, що вже тривають консультації з представниками силових структур, керівництвом Міноборони та першим віцепрем'єр-міністром, аби визначити найоптимальніший механізм і строки такого дофінансування.

"Маємо розуміння, як закриватимемо додаткову потребу, залишилося вирішити формат підтримки та момент, коли вийдемо з пропозицією до парламенту. Сподіваємося на розуміння з боку народних депутатів", - додав він.