Україну запросили на переговори щодо «стіни дронів» на східному кордоні ЄС

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс планує наступного тижня скликати переговори з міністрами оборони блоку та Україною щодо створення «стіни дронів» уздовж східного кордону ЄС.

Про це пише Reuters.

Кубілюс розповів агентству, що деякі країни Європейського Союзу вже обговорювали ідею лінії захисту від дронів ще до вторгнення безпілотників до Польщі минулого тижня.

Аналітики та чиновники заявили, що вторгнення виявило прогалини у здатності Європи та НАТО захищатися від безпілотників, хоча польські сили та сили НАТО збили кілька з них.

«Ми дійсно хочемо рухатися вперед із дуже, дуже інтенсивною та ефективною підготовкою, щоб почати заповнювати цю прогалину, яка справді дуже небезпечна для нас... якомога швидше», - сказав Кубілюс.

За його словами, він організує відеоконференцію щодо проєкту з міністрами оборони країн Східної Європи та представником України, на якій та зможе поділитися своїм досвідом.

Єврокомісар наголосив, що кілька днів тому повернувся з Києва, де він спілкувався з урядом та промисловістю: «Вони охоче діляться своїм досвідом та знаннями».

Кубілюс сказав, що обговорення все ще перебувають на початковій стадії, але він уявляє собі проєкт як поєднання датчиків, різної зброї та систем глушіння, які виявлятимуть та нейтралізуватимуть дрони, що наближаються.

Ще зарано оцінювати вартість такої системи або те, скільки часу знадобиться на її створення, хоча, за його словами, деякі публічні оцінки аналітиків свідчать, що це можна зробити протягом року.

Що відомо про російські дрони над Польщею?

У ніч проти 10 вересня росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків. На тлі повітряної атаки чотири польські аеропорти тимчасово закривали, а сили територіальної оборони Польщі повідомили, що можуть скоротити час явки для резервістів ТрО в деяких воєводствах, зокрема тих, що межують з Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вночі на територію Польщі залетіло щонайменше вісім російських безпілотників.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.

Загалом польські й союзницькі військові зафіксували десятки цілей, зокрема ті, що могли становити загрозу. Поки на території Польщі знайшли уламки семи безпілотників та ще один об'єкт «невідомого походження».

В оперативному командуванні Збройних сил Польщі інцидент назвали «актом агресії». Зранку прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що країна звернулася до НАТО з проханням застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.

У Міноборони росії заявили, що під час нічної атаки досягли всіх цілей в Україні, а на території Польщі об'єкти для ураження не планувалися.