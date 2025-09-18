Фінансові новини
Дрони атакували завод «Газпрому» у Башкортостані
13:35 18.09.2025 |
Два безпілотника атакували "Газпром нафтохім Салават" в республіці Башкортостан. Завод знаходиться за 1500 км від кордону з Україною.
Про це повідомив очільник республіки Радій Хабіров.
"Ступінь ушкоджень з'ясовуємо. Наразі ліквідуємо пожежу, всі служби на місці", - зазначив він.
За словами Хабірова, загиблих та постраждалих немає.
За матеріалами:
Економічна правда
