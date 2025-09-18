Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

УП: Шурма намагається заблокувати передання даних із його телефона українським слідчим

12:22 18.09.2025 |

Політика

 

Колишній заступник керівника Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма через адвокатів намагається переконати німецьких правоохоронців, що обшуки в його маєтку в Німеччині - це політичне переслідування. Про це йдеться у розслідуванні Української правди.

За інформацією джерел видання, Шурма намагається довести, що через політичний підтекст справи вміст його телефону не можна передавати українським правоохоронцям.

Шурма у коментарі УП заявив, що співпрацює з німецькими правоохоронцями, добровільно передав усі пристрої та паролі до них, але сумнівається у законності проведеного обшуку.

Він також наголошує, що не має статусу підозрюваного чи обвинуваченого, а всі компанії, акціонером яких є його брат, працюють відповідно до законодавства.

У липні цього року в орендованому маєтку Шурми під Мюнхеном відбулися обшуки, які проводили німецькі правоохоронці спільно з детективами НАБУ.

НАБУ розслідує справу щодо сонячних станцій, які потрапили в російську окупацію і співвласниками яких є близьке оточення Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року. За даними журналістів, у 2022-2023 роках ці компанії отримали понад 320 млн грн.

Журналісти знайшли орендований будинок Шурми у передмісті Мюнхена - Штарнберзі.

Вони зафіксували, що один із колишніх топменеджерів президента Володимира Зеленського після відставки веде звичайне життя за кордоном та активно подорожує Європою у справах.

Крім цього, попри відставку у вересні 2024 року, Шурма досі входить до наглядової ради НАК "Нафтогаз України" і бере участь у її засіданнях онлайн.

Журналісти УП також знайшли брата Ростислава Шурми Олега, що фігурує у розслідуванні НАБУ. Він мешкає у будинку у центрі Відня.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,0189
 0,05
EUR
 1
 48,7738
  0,1171
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9239  0,00 0,01 41,4471  0,01 0,03
EUR 48,3604  0,00 0,01 49,0779  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2450  0,03 0,08 41,2550  0,02 0,04
EUR 48,7700  0,07 0,14 48,8000  0,07 0,14

Бізнес