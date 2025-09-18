УП: Шурма намагається заблокувати передання даних із його телефона українським слідчим

Колишній заступник керівника Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма через адвокатів намагається переконати німецьких правоохоронців, що обшуки в його маєтку в Німеччині - це політичне переслідування. Про це йдеться у розслідуванні Української правди.

За інформацією джерел видання, Шурма намагається довести, що через політичний підтекст справи вміст його телефону не можна передавати українським правоохоронцям.

Шурма у коментарі УП заявив, що співпрацює з німецькими правоохоронцями, добровільно передав усі пристрої та паролі до них, але сумнівається у законності проведеного обшуку.

Він також наголошує, що не має статусу підозрюваного чи обвинуваченого, а всі компанії, акціонером яких є його брат, працюють відповідно до законодавства.

У липні цього року в орендованому маєтку Шурми під Мюнхеном відбулися обшуки, які проводили німецькі правоохоронці спільно з детективами НАБУ.

НАБУ розслідує справу щодо сонячних станцій, які потрапили в російську окупацію і співвласниками яких є близьке оточення Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року. За даними журналістів, у 2022-2023 роках ці компанії отримали понад 320 млн грн.

Журналісти знайшли орендований будинок Шурми у передмісті Мюнхена - Штарнберзі.

Вони зафіксували, що один із колишніх топменеджерів президента Володимира Зеленського після відставки веде звичайне життя за кордоном та активно подорожує Європою у справах.

Крім цього, попри відставку у вересні 2024 року, Шурма досі входить до наглядової ради НАК "Нафтогаз України" і бере участь у її засіданнях онлайн.

Журналісти УП також знайшли брата Ростислава Шурми Олега, що фігурує у розслідуванні НАБУ. Він мешкає у будинку у центрі Відня.