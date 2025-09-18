Фінансові новини
- |
- 18.09.25
- |
- 13:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сили спецоперацій України знову уразили Волгоградський НПЗ та зупинили завод
12:04 18.09.2025 |
Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ підтвердило ураження Волгоградського НПЗ, що в Волгоградській області рф, уночі проти 18 вересня.
Про це йдеться в повідомленні ССО ЗСУ.
За попередньою інформацією військових, нині роботу цього нафтопереробного заводу зупинено.
Волгоградський НПЗ називають залученим у забезпеченні потреб збройних сил рф.
«Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі рф. Щорічний об'єм перероблювання складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6% від всього перероблювання нафти у рф», - йдеться в повідомленні.
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявляв, що вночі місто Волгоград масовано атакували дрони.
Унаслідок падіння уламків безпілотника в Красноармійському районі Волгограда вибиті вікна і пошкоджено покрівлю у двох приватних домоволодіннях. Минулося без постраждалих. Окрім цього, під час тривоги над регіоном повністю закрили небо для польотів цивільних літаків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|УП: Шурма намагається заблокувати передання даних із його телефона українським слідчим
|Сили спецоперацій України знову уразили Волгоградський НПЗ та зупинили завод
|Зеленський: План «А» – закінчити війну у 2025-му, «Б» – шукати $60 млрд на наступний рік
|Садовий заявив, що в його кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Метсола оголосила у Раді про відкриття представництва Європарламенту в Києві
|Лише половина фракції «Слуга народу» прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька
|Рада ухвалила закон про військового омбудсмена
|Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
|Рада не змогла створити Виплатну агенцію для агродотацій, яка є вимогою ЄС
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
Бізнес
|Пекін: американський TikTok працюватиме на китайському алгоритмі
|Запущений перший у світі квантовий комп'ютер на кремнієвих чипах
|Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
|2-нм процесор Mediatek Dimensity 9600 теж отримає мідний радіатор як і Exynos 2600
|Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli
|Компанія Alphabet, власник Google, досягла ринкової капіталізації у $3 трлн
|Windows 11 отримає вбудовану функцію перевірки швидкості інтернету прямо з панелі завдань