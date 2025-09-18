Авторизация

Сили спецоперацій України знову уразили Волгоградський НПЗ та зупинили завод

 

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ підтвердило ураження Волгоградського НПЗ, що в Волгоградській області рф, уночі проти 18 вересня.

Про це йдеться в повідомленні ССО ЗСУ.

За попередньою інформацією військових, нині роботу цього нафтопереробного заводу зупинено.

Волгоградський НПЗ називають залученим у забезпеченні потреб збройних сил рф.

«Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі рф. Щорічний об'єм перероблювання складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6% від всього перероблювання нафти у рф», - йдеться в повідомленні.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявляв, що вночі місто Волгоград масовано атакували дрони.

Унаслідок падіння уламків безпілотника в Красноармійському районі Волгограда вибиті вікна і пошкоджено покрівлю у двох приватних домоволодіннях. Минулося без постраждалих. Окрім цього, під час тривоги над регіоном повністю закрили небо для польотів цивільних літаків.

За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Росія
 

