DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн
16:32 17.09.2025 |
Американська міжнародна корпорація з фінансування розвитку (DFC) оголосила про виділення $75 млн початкового капіталу Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови та України для прискорення інвестицій фонду в критично важливі корисні копалини, вуглеводні та пов'язану з ними інфраструктуру в Україні.
"Початковий капітал DFC буде подвоєно урядом України на загальну суму $150 млн. Капітал підтримає початковий етап інвестування перед поступовими внесками роялті (рентних платежів - ІФ-У) з України до фонду", - зазначається у повідомленні DFC на її сайті.
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у дописі в Телеграм-каналі наголосила, що перші у фокусі - проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів.
"Відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала... Маємо на меті реалізувати три проєкти до кінця 2026 року", - написала вона.
За її словами, важливо, що Фонд будується на принципі рівності: Україна бере на себе ті самі фінансові зобов'язання, що й американська сторона, а це підкреслює, що в Києві Фонд розглядають як спільний інструмент відновлення і довгострокової співпраці.
"Цей стартовий капітал має додатковий зміст для нас: американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в нашій країні", - вказала Свириденко.
Своєю чергою керівник інвестицій та керівник апарату DFCКонор Коулман додав, що, розміщуючи цей початковий капітал, корпорація прагне каталізувати інвестиції приватного сектору в Україні через інвестиції фонду, відновити критично важливу інфраструктуру, розкрити природні ресурси та забезпечити економічне процвітання для США та України.
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев наголосив, що партнерство двох країн знизить ризики глобальних ланцюгів поставок та мобілізує приватний капітал для закріплення реконструкції та безпеки України.
DFC нагадала, що Фонд надаватиме пріоритет інвестиціям у природні ресурси, енергетику, інфраструктуру та критично важливі ланцюги постачання корисних копалин, які є важливими для просування економічного процвітання США та життєво важливими для національних інтересів як США, так і України.
Згідно з релізом, оголошення DFC було зроблено після першого засідання правління Фонду 3 вересня, на якому DFC було призначено головою його правління. На засіданні правління також ухвалило статути комітетів та обговорило протоколи оцінки, які сприятимуть зарахуванню привілейованих акцій фонду Сполученим Штатам для нової військової допомоги, яку вони надають Україні.
"Ця транзакція може потребувати додаткових кроків перед прийняттям зобов'язань та її закриттям, включно з повідомленнями Конгресу", - йдеться також у повідомлені.
Як повідомлялося, делегація DFC минулого тижня прибула в Київ, де провела зустрічі з представника ми влади та бізнесу, а після цього відправила в регіони разом з представниками України, щоб сформувати проєктний портфель для перших інвестицій Фонду. За наявною інформацією, вона відвідала Кіровоградщину, Житомирщину та Львів.
DFC є американською установою з фінансування розвитку. Корпорація співпрацює з приватним сектором для просування зовнішньої політики США та зміцнення національної безпеки шляхом мобілізації приватного капіталу по всьому світу. Інвестує у стратегічні сектори, включаючи критично важливі корисні копалини, сучасну інфраструктуру та передові технології, сприяючи економічному розвитку, підтримуючи інтереси США та забезпечуючи прибуток американським платникам податків.
