Метсола оголосила у Раді про відкриття представництва Європарламенту в Києві
13:00 17.09.2025 |
Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола під час виступу у Верховній Раді у середу оголосила про відкриття представництва Європарламенту в Києві.
Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди".
Звертаючись до українських нардепів, Метсола сказала, що прибула до Києва, аби "ще більше посилити нашу співпрацю".
"Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут, у Києві, для того, щоби ми були присутні в Україні і працювали тут, поруч з вами, кожного дня", - заявила президентка ЄП.
Вона додала, що "це було наше зобов'язання перед вами і ми його виконуємо".
"Ми тут, з вами, і ми тут для того, щоб залишитися. І ми також кажемо: ви ніколи не будете йти наодинці. Коли настане мир... ми будемо продовжувати стояти з вами, коли ви будете відновлюватись та відбудовуватись", - пообіцяла президентка Європарламенту.
Конференція голів Європейського парламенту підтвердила наміри відкрити постійне представництво в Україні, аби сприяти її європейській інтеграції та взаємодії, ще у листопаді 2023 року.
Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола прибула до Києва з візитом 17 вересня.
