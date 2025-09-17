Фінансові новини
- |
- 17.09.25
- |
- 12:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена
Верховна Рада у другому читанні підтримала закон про військового омбудсмена.
Про це стало відомо з трансляції.
За це рішення проголосували 283 депутати. Закон ухвалено в цілому.
Нагадаємо, ще у квітні 2024 року Міноборони спільно з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Цей орган фактично передбачав створення посади військового омбудсмена.
19 листопада того самого року, під час представлення внутрішнього «плану стійкості» у парламенті, президент Володимир Зеленський оголосив, що найближчим часом Міністерство оборони та військове командування повинні обрати й призначити військового омбудсмена.
Так, 30 грудня глава держави підписав указ про призначення Ольги Решетилової уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Перед цим вона працювала журналісткою та правозахисницею.
Згідно із законопроєктом, президент призначатиме військового омбудсмена та його заступників. Крім того, буде створено Офіс військового омбудсмена як допоміжний орган для цивільного демократичного контролю у секторі безпеки й оборони.
Також у законопроєкті визначений порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах, а також процес взаємодії омбудсмена з іншими державними органами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Лише половина фракції «Слуга народу» прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька
ТОП-НОВИНИ
|Рада ухвалила закон про військового омбудсмена
|Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
|Рада не змогла створити Виплатну агенцію для агродотацій, яка є вимогою ЄС
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Кабмін підтвердив макрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р
|Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо
|Американські військові несподівано відвідали навчання «Запад-2025» у Білорусі
|У МЗС назвали виявом зневаги до України зустріч Лукашенка з колаборантом Сальдо
|Уряд закладає на 2026 рік курс на рівні 45,6 гривні за 1 долар - депутат
|Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Ключові показники
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
Бізнес
|Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli
|Компанія Alphabet, власник Google, досягла ринкової капіталізації у $3 трлн
|Windows 11 отримає вбудовану функцію перевірки швидкості інтернету прямо з панелі завдань
|Нові акумулятори CATL для електричних авто: 10 хвилин заряджання на 478 км, ресурс 12 років або 1 млн км
|Qualcomm представила Quick Charge 5 Plus, що забезпечить швидшу зарядку без нагрівання
|Amazon запустив у Лас-Вегасі власний сервіс роботаксі без водія
|Boeing відкладає початок постачань 777-9 ще на рік: відстає від графіка сертифікації