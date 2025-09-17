Рада ухвалила закон про військового омбудсмена

Верховна Рада у другому читанні підтримала закон про військового омбудсмена.

Про це стало відомо з трансляції.

За це рішення проголосували 283 депутати. Закон ухвалено в цілому.

Нагадаємо, ще у квітні 2024 року Міноборони спільно з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Цей орган фактично передбачав створення посади військового омбудсмена.

19 листопада того самого року, під час представлення внутрішнього «плану стійкості» у парламенті, президент Володимир Зеленський оголосив, що найближчим часом Міністерство оборони та військове командування повинні обрати й призначити військового омбудсмена.

Так, 30 грудня глава держави підписав указ про призначення Ольги Решетилової уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Перед цим вона працювала журналісткою та правозахисницею.

Згідно із законопроєктом, президент призначатиме військового омбудсмена та його заступників. Крім того, буде створено Офіс військового омбудсмена як допоміжний орган для цивільного демократичного контролю у секторі безпеки й оборони.

Також у законопроєкті визначений порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах, а також процес взаємодії омбудсмена з іншими державними органами.