Рада не змогла створити Виплатну агенцію для агродотацій, яка є вимогою ЄС

Верховна Рада на пленарному засіданні 16 вересня не змогла ухвалити закон про створення Виплатної агенції для розподілення європейських агродотацій. За законопроєкт №13202-1 в другому читанні й цілому проголосували лише 204 депутати, після чого парламент відправив законопроєкт на повторне друге читання без скороченої процедури.

"Не буде Виплатної агенції - не буде європейських субсидій", - попереджав депутатів заступник міністра економіки Денис Башлик на засіданні профільного агентства 1 вересня.

Законопроєкт передбачає імплементацію окремих положень регламентів (ЄС) 2021/2115 та 2021/2116, які визначають засади реалізації Спільної аграрної політики Євросоюзу.

Ключове положення законопроєкту - створення Виплатної агенції, спеціалізованої бюджетної установи для адміністрування фінансової підтримки аграрного сектору за європейськими стандартами.

Виплатна агенція є вимогою від всіх членів Євросоюзу.

Провал законопроєкту ставить під загрозу частину фінансування в рамках плану фінансової підтримки Ukraine Facility.