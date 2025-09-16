Фінансові новини
16.09.25
- 18:26
RSS
мапа сайту
Рада не змогла створити Виплатну агенцію для агродотацій, яка є вимогою ЄС
13:59 16.09.2025 |
Верховна Рада на пленарному засіданні 16 вересня не змогла ухвалити закон про створення Виплатної агенції для розподілення європейських агродотацій. За законопроєкт №13202-1 в другому читанні й цілому проголосували лише 204 депутати, після чого парламент відправив законопроєкт на повторне друге читання без скороченої процедури.
"Не буде Виплатної агенції - не буде європейських субсидій", - попереджав депутатів заступник міністра економіки Денис Башлик на засіданні профільного агентства 1 вересня.
Законопроєкт передбачає імплементацію окремих положень регламентів (ЄС) 2021/2115 та 2021/2116, які визначають засади реалізації Спільної аграрної політики Євросоюзу.
Ключове положення законопроєкту - створення Виплатної агенції, спеціалізованої бюджетної установи для адміністрування фінансової підтримки аграрного сектору за європейськими стандартами.
Виплатна агенція є вимогою від всіх членів Євросоюзу.
Провал законопроєкту ставить під загрозу частину фінансування в рамках плану фінансової підтримки Ukraine Facility.
