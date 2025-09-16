Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада не змогла створити Виплатну агенцію для агродотацій, яка є вимогою ЄС

 

Верховна Рада на пленарному засіданні 16 вересня не змогла ухвалити закон про створення Виплатної агенції для розподілення європейських агродотацій. За законопроєкт №13202-1 в другому читанні й цілому проголосували лише 204 депутати, після чого парламент відправив законопроєкт на повторне друге читання без скороченої процедури.

"Не буде Виплатної агенції - не буде європейських субсидій", - попереджав депутатів заступник міністра економіки Денис Башлик на засіданні профільного агентства 1 вересня.

Законопроєкт передбачає імплементацію окремих положень регламентів (ЄС) 2021/2115 та 2021/2116, які визначають засади реалізації Спільної аграрної політики Євросоюзу.

Ключове положення законопроєкту - створення Виплатної агенції, спеціалізованої бюджетної установи для адміністрування фінансової підтримки аграрного сектору за європейськими стандартами.

Виплатна агенція є вимогою від всіх членів Євросоюзу.

Провал законопроєкту ставить під загрозу частину фінансування в рамках плану фінансової підтримки Ukraine Facility.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8777  0,07 0,17 41,3990  0,08 0,20
EUR 48,1171  0,07 0,15 48,7339  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,11 0,27 41,2300  0,11 0,27
EUR 48,7200  0,40 0,83 48,7500  0,39 0,81

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес