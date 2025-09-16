Фінансові новини
- |
- 16.09.25
- |
- 15:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
12:12 16.09.2025 |
У ніч на 16 вересня Сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Удару було завдано підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
"В районі об'єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.
Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом - понад 20 видів нафтопродуктів.
Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил рф", - йдеться в повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
|Рада відновила прямі трансляції засідань
|Кабмін підтвердив макрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р
|Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У МЗС назвали виявом зневаги до України зустріч Лукашенка з колаборантом Сальдо
|Уряд закладає на 2026 рік курс на рівні 45,6 гривні за 1 долар - депутат
|Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Ключові показники
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
|У ніч проти 14 вересня дрони уразили Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області
|У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
Бізнес
|Spotify обурена: 10 000 користувачів продали свої дані для навчання ШІ
|Google виділяє $1,5 млн на український освітній проєкт «Мрія»
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000