Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ



У ніч на 16 вересня Сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удару було завдано підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"В районі об'єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом - понад 20 видів нафтопродуктів.

Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил рф", - йдеться в повідомленні.
