Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ

Про це у Телеграмі написав народний депутат Ярослав Железняк з фракції "Голос". За його словами, хоча в документах прямо не згадується, який середній курс закладає уряд на наступний рік, він вирахував його із заявлених планів по залученню міжнародної допомоги в гривні та доларах.