Фінансові новини
- |
- 16.09.25
- |
- 18:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада відновила прямі трансляції засідань
11:49 16.09.2025 |
Верховна Рада почала прямі трансляції своїх засідань. Це відбулося буквально вперше за майже 4 роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Рада.
Так, сьогодні, 16 вересня Рада показує онлайн пленарне засідання. За час повномасштабної війни телеканал Рада до цього лише один раз показував засідання народних депутатів. Це було 31 липня 2025 року, коли парламент голосував за відновлення незалежності НАБУ та САП.
Чому засідання Ради не транслювалися онлайн
Верховна Рада закрила прямі ефіри засідань після вторгнення Росії з міркувань безпеки. Тоді ж журналістам обмежили доступ до сесійної зали, однак із травня 2024-го його відновили.
Водночас засідання все ж можна було спостерігати на неофіційних джерелах. Їх транслював нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
Чому прямі трансляції з Ради вирішили відновити
Нагадаємо, що 9 вересня 2025 року спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав постанову про повернення прямих трансляцій засідань Верховної Ради. Перша трансляція була запланована на 16 вересня.
Як йдеться в постанові, необхідність повернути прямі трансляції обґрунтовується зміною безпекової ситуації та потребою підвищити прозорість роботи парламенту навіть в умовах воєнного стану.
У документі підкреслюється, що відновлення трансляцій у прямому ефірі можливе лише з дотриманням правил безпеки. З цією метою планується скасувати обмеження на оприлюднення інформації про хід пленарних засідань.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
|Рада відновила прямі трансляції засідань
|Кабмін підтвердив макрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р
|Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У МЗС назвали виявом зневаги до України зустріч Лукашенка з колаборантом Сальдо
|Уряд закладає на 2026 рік курс на рівні 45,6 гривні за 1 долар - депутат
|Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Ключові показники
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
|У ніч проти 14 вересня дрони уразили Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області
|У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
Бізнес
|Boeing відкладає початок постачань 777-9 ще на рік: відстає від графіка сертифікації
|Жодних 150%: чип Apple A19 Pro лише на 17% швидший за попередника та відстає від майбутніх конкурентів
|Spotify обурена: 10 000 користувачів продали свої дані для навчання ШІ
|Google виділяє $1,5 млн на український освітній проєкт «Мрія»
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air