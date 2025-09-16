Фінансові новини
Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо
09:47 16.09.2025 |
Президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським наступного тижня, все ще сподіваючись на досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою, заявив у вівторок державний секретар США Марко Рубіо.
Як повідомляє американський щотижневик Barron's на своєму сайті, Рубіо повідомив журналістам в Ізраїлі, що у Трампа було "безліч дзвінків Путіну, безліч зустрічей із Зеленським, зокрема, імовірно, наступного тижня знову в Нью-Йорку", де лідери зберуться на Генеральну асамблею ООН.
"Він продовжуватиме намагатися. Якщо мир можливий, він хоче його досягти. У якийсь момент президент може дійти висновку, що це неможливо. Він ще не досяг цієї точки, але він може дійти до цього", - сказав Рубіо.
Він не навів інших подробиць, а українська сторона наразі офіційно цю інформацію не коментувала.
Кабмін підтвердив макрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р
Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо
Американські військові несподівано відвідали навчання «Запад-2025» у Білорусі
У МЗС назвали виявом зневаги до України зустріч Лукашенка з колаборантом Сальдо
Уряд закладає на 2026 рік курс на рівні 45,6 гривні за 1 долар - депутат
Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
У ніч проти 14 вересня дрони уразили Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області
У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів
«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії