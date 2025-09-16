Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо

 

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським наступного тижня, все ще сподіваючись на досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою, заявив у вівторок державний секретар США Марко Рубіо.

Як повідомляє американський щотижневик Barron's на своєму сайті, Рубіо повідомив журналістам в Ізраїлі, що у Трампа було "безліч дзвінків Путіну, безліч зустрічей із Зеленським, зокрема, імовірно, наступного тижня знову в Нью-Йорку", де лідери зберуться на Генеральну асамблею ООН.

"Він продовжуватиме намагатися. Якщо мир можливий, він хоче його досягти. У якийсь момент президент може дійти висновку, що це неможливо. Він ще не досяг цієї точки, але він може дійти до цього", - сказав Рубіо.

Він не навів інших подробиць, а українська сторона наразі офіційно цю інформацію не коментувала.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8777  0,07 0,17 41,3990  0,08 0,20
EUR 48,1171  0,07 0,15 48,7339  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,12 0,29 41,1200  0,12 0,29
EUR 48,3200  0,04 0,08 48,3600  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес