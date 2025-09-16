Авторизация

Уряд закладає на 2026 рік курс на рівні 45,6 гривні за 1 долар - депутат

23:34 15.09.2025 |

Фінанси, Економіка

 

У проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$.

Про це у Телеграмі написав народний депутат Ярослав Железняк з фракції "Голос", коментуючи ухвалений урядом проєкт державного бюджету на 2026 рік, передає Укрінформ.

За його словами, хоча в документах прямо не згадується, який середній курс закладає уряд на наступний рік, він вирахував його із заявлених планів по залученню міжнародної допомоги в гривні та доларах.

Водночас депутат зазначив, що це абсолютно нічого не означає і Кабмін майже ніколи не вгадує з курсом.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів затвердив проєкт Закону про Державний бюджет на 2026 рік. Доходи загального фонду державного бюджету на 2026 рік передбачені на рівні 2 трлн 826,5 млрд грн (без урахування грантів та іншої міжнародної допомоги), що на 446,8 млрд грн більше показника 2025 року з урахуванням змін.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9485  0,08 0,21 41,4807  0,09 0,21
EUR 48,0441  0,08 0,17 48,7059  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,12 0,29 41,1200  0,12 0,29
EUR 48,3200  0,04 0,08 48,3600  0,05 0,10

