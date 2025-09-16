Фінансові новини
- 16.09.25
- 04:35
Уряд закладає на 2026 рік курс на рівні 45,6 гривні за 1 долар - депутат
У проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$.
Про це у Телеграмі написав народний депутат Ярослав Железняк з фракції "Голос", коментуючи ухвалений урядом проєкт державного бюджету на 2026 рік, передає Укрінформ.
За його словами, хоча в документах прямо не згадується, який середній курс закладає уряд на наступний рік, він вирахував його із заявлених планів по залученню міжнародної допомоги в гривні та доларах.
Водночас депутат зазначив, що це абсолютно нічого не означає і Кабмін майже ніколи не вгадує з курсом.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів затвердив проєкт Закону про Державний бюджет на 2026 рік. Доходи загального фонду державного бюджету на 2026 рік передбачені на рівні 2 трлн 826,5 млрд грн (без урахування грантів та іншої міжнародної допомоги), що на 446,8 млрд грн більше показника 2025 року з урахуванням змін.
