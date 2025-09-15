Авторизация

США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією

 

Сполучені Штати Америки з 12 вересня розширили перелік компаній, щодо яких запроваджено експортний контроль. До нього увійшли 32 компанії з десяти країн, випливає з документа, оприлюдненого на сайті Міністерства торгівлі США.

Обмеження запроваджено до компаній, які сприяють постачанню продукції подвійного призначення до Російської Федерації.

"Уряд США визнав, що дії цих організацій суперечать інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів", - йдеться в документі.

До переліку внесли 23 компанії, зареєстровані у Китаї, три - в Туреччині, дві - в Об'єднаних Арабських Еміратах і по одній - в Індії, Ірані, Сінгапурі і Тайвані.

Зокрема за постачання "технологій кінцевим користувачам у російській військовій сфері" до списку потрапив китайський виробник чипів Shanghai Fudan Microelectronics, за спробу відправити до Росії товари американського походження - AR Sales (Індія), а також Atempo Proje Taahhüt Ses ve Görüntü Sistemleri Anonim Şirketi İstanbul Şubesi, EB Teknoloji Sistemleri Anonım Şirketi та Dentun Elektronik (Туреччина); за експорт до Росії та Ірану товарів, що підлягають експортному контролю, - HAS General Trading (ОАЕ).

Потрапляння до списку означає заборону на експорт, реекспорт і передання американських технологій та обладнання без спеціальної ліцензії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

