Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів

Російський порт "Приморськ" на Балтійському морі, через який на експорт відправляється більше чверті всієї проданої за кордон російської нафти, призупинив відвантаження через атаку українського безпілотника.

Про це пише Reuters із посиланням на знайомі із ситуацією джерела.

"Приморськ" має потужність завантажувати близько 1 млн барелів сирої нафти на день, що робить його ключовим експортним вузлом для російської нафти та найбільшим портом на заході Росії. Порт завантажує флагманську російську нафту марки Urals, а також близько 300 тис. барелів дизельного палива на день.

За словами джерел, удар дрона призвів до пожежі двох танкерів класу Aframax ємністю 700 тис. барелів кожен - Kusto і Cai Yun. Обидва зареєстровані на Сейшельських островах.

Це перший удар безпілотників по одному з найбільших експортних терміналів нафти та палива в Росії, зауважує Reuters.

Російський губернатор регіону Александр Дрозденко підтвердив, що внаслідок атаки дрона загорілося одне судно та насосна станція, але не повідомив про будь-яке призупинення операцій. Пізніше Дрозденко заявив, що пожежу загасили, і що ризику розливу нафти немає. При цьому він додав, що над регіоном було знищено понад 30 дронів.

Інші російські порти, включно із сусіднім "Усть-Лугою" та чорноморським "Новоросійськом", неодноразово ставали мішенями з боку України протягом останніх місяців.

Експорт російської нафти вже обмежений, оскільки порт "Усть-Луга" ще не повністю відновив свою потужність після атаки дрона в серпні. Цього місяця порт завантажується на половину потужності.

"Приморськ" розташований поблизу Санкт-Петербурга, де аеропорт "Пулково" ненадовго призупиняв роботу. Російські військові повідомили про перехоплення 221 українського безпілотника протягом ночі.

Нагадаємо, вночі 12 вересня понад 30 українських безпілотників атакували Ленінградську область. Під удар потрапив порт "Приморськ" - найбільший нафтоналивний хаб РФ.

Також стало відомо, що світові ціни на нафту суттєво зросли через побоювання, що атаки українських безпілотників можуть порушити роботу двох найважливіших російських експортних нафтових хабів на Балтійському морі.