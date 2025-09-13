Фінансові новини
- |
- 13.09.25
- |
- 01:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів
23:54 12.09.2025 |
Російський порт "Приморськ" на Балтійському морі, через який на експорт відправляється більше чверті всієї проданої за кордон російської нафти, призупинив відвантаження через атаку українського безпілотника.
Про це пише Reuters із посиланням на знайомі із ситуацією джерела.
"Приморськ" має потужність завантажувати близько 1 млн барелів сирої нафти на день, що робить його ключовим експортним вузлом для російської нафти та найбільшим портом на заході Росії. Порт завантажує флагманську російську нафту марки Urals, а також близько 300 тис. барелів дизельного палива на день.
За словами джерел, удар дрона призвів до пожежі двох танкерів класу Aframax ємністю 700 тис. барелів кожен - Kusto і Cai Yun. Обидва зареєстровані на Сейшельських островах.
Це перший удар безпілотників по одному з найбільших експортних терміналів нафти та палива в Росії, зауважує Reuters.
Російський губернатор регіону Александр Дрозденко підтвердив, що внаслідок атаки дрона загорілося одне судно та насосна станція, але не повідомив про будь-яке призупинення операцій. Пізніше Дрозденко заявив, що пожежу загасили, і що ризику розливу нафти немає. При цьому він додав, що над регіоном було знищено понад 30 дронів.
Інші російські порти, включно із сусіднім "Усть-Лугою" та чорноморським "Новоросійськом", неодноразово ставали мішенями з боку України протягом останніх місяців.
Експорт російської нафти вже обмежений, оскільки порт "Усть-Луга" ще не повністю відновив свою потужність після атаки дрона в серпні. Цього місяця порт завантажується на половину потужності.
"Приморськ" розташований поблизу Санкт-Петербурга, де аеропорт "Пулково" ненадовго призупиняв роботу. Російські військові повідомили про перехоплення 221 українського безпілотника протягом ночі.
Нагадаємо, вночі 12 вересня понад 30 українських безпілотників атакували Ленінградську область. Під удар потрапив порт "Приморськ" - найбільший нафтоналивний хаб РФ.
Також стало відомо, що світові ціни на нафту суттєво зросли через побоювання, що атаки українських безпілотників можуть порушити роботу двох найважливіших російських експортних нафтових хабів на Балтійському морі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
|Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%
|Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів
|У Британії розповіли про плани виробництва дронів-перехоплювачів для України
|Україна отримала від ЄС ще €1 млрд у межах програми ERA Loans - Свириденко
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
Бізнес
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму