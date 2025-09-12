Фінансові новини
- 12.09.25
- 11:28
Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
10:06 12.09.2025 |
Росія заявила про перехоплення над своєю територією у ніч проти п'ятниці, 12 вересня, 221 українського безпілотника.
Так, на підльоті до Москви були збиті дев'ять українських безпілотників, повідомили в міністерстві оборони РФ. Про знищення груп безпілотників поруч із Москвою кілька разів за ніч звітував і мер Москви Сергій Собянін. За його словами, на місці падіння уламків працюють екстрені служби. Про руйнування чи постраждалих мер не повідомив.
ЗМІ України повідомляють про атаку на НПЗ у Смоленській області
Про "масовану атаку" безпілотників вночі та вранці заявив губернатор Смоленської області РФ Василь Анохін. За його словами, було "успішно знищено і придушено 42 безпілотники". "За попередніми даними, постраждалих та руйнувань інфраструктури немає. На місцях падіння уламків працюють оперативні служби", - написав Анохін у Telegram.
Українські OSINT-канали повідомили про атаку на нафтобазу Кардимово, що у 20 кілометрах від Смоленська.
У Ленінградській області пожежі гасили в порту та на насосній станції
Про знищення понад 30 безпілотників повідомляє й губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. "У порту Приморськ ліквідується пожежа на одному із суден (...) Зафіксоване падіння уламків та решток БПЛА у Всеволзьку, Тосно, селах Покровське та Узміно, а також - поза населеними пунктами у Ломоносівському районі. Постраждалих немає", - написав Дрозденко у Telegram.
Згодом Дрозденко повідомив, що у нафтоналивному порту Приморськ пожежа ліквідована, "загрози затоплення і розливу нафтопродуктів немає". За його ж даними горіла і насосна станція.
Брянська область повідомляє про поранених
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявляє, що "внаслідок ударів ЗСУ по пасажирському мікроавтобусу, який перевозив робітників підприємства у Погарському районі, поранені п'ятеро людей".
Міноборони РФ повідомляє про знищення над областю 85 безпілотників.
Аеропорти Калуги та Санкт-Петербурга призупинили прийом та випуск рейсів
У підмосковному аеропорту Калуги на тлі атаки безпілотників запровадили тимчасові обмеження на прийом та випуск рейсів, повідомив представник Росавіації Артем Кореняко.
У петербурзькому аеропорту Пулково вночі також було запроваджено план "Килим" через атаку безпілотників, розповів губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Він також уточнив, що військові відбивають атаку дронів у південно-західній частині регіону. "Сили ППО працюють по БПЛА над територією Волосівського, Тосненського, Гатчинського, Ломоносівського, Всеволожського районів Ленобласті та Пушкінського району Петербурга. У ряді місць зафіксовано падіння уламків", - написав Дрозденко. За його словами, над регіоном було збито понад 20 безпілотників.
На час публікації Сили оборони України не коментували дані про дронову атаку на РФ.
