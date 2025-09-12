Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія заявляє про масовану атаку безпілотників

 

Росія заявила про перехоплення над своєю територією у ніч проти п'ятниці, 12 вересня, 221 українського безпілотника.

Так, на підльоті до Москви були збиті дев'ять українських безпілотників, повідомили в міністерстві оборони РФ. Про знищення груп безпілотників поруч із Москвою кілька разів за ніч звітував і мер Москви Сергій Собянін. За його словами, на місці падіння уламків працюють екстрені служби. Про руйнування чи постраждалих мер не повідомив.

ЗМІ України повідомляють про атаку на НПЗ у Смоленській області

Про "масовану атаку" безпілотників вночі та вранці заявив губернатор Смоленської області РФ Василь Анохін. За його словами, було "успішно знищено і придушено 42 безпілотники". "За попередніми даними, постраждалих та руйнувань інфраструктури немає. На місцях падіння уламків працюють оперативні служби", - написав Анохін у Telegram.

Українські OSINT-канали повідомили про атаку на нафтобазу Кардимово, що у 20 кілометрах від Смоленська.

У Ленінградській області пожежі гасили в порту та на насосній станції

Про знищення понад 30 безпілотників повідомляє й губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. "У порту Приморськ ліквідується пожежа на одному із суден (...) Зафіксоване падіння уламків та решток БПЛА у Всеволзьку, Тосно, селах Покровське та Узміно, а також - поза населеними пунктами у Ломоносівському районі. Постраждалих немає", - написав Дрозденко у Telegram.

Згодом Дрозденко повідомив, що у нафтоналивному порту Приморськ пожежа ліквідована, "загрози затоплення і розливу нафтопродуктів немає". За його ж даними горіла і насосна станція.

Брянська область повідомляє про поранених

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявляє, що "внаслідок ударів ЗСУ по пасажирському мікроавтобусу, який перевозив робітників підприємства у Погарському районі, поранені п'ятеро людей".

Міноборони РФ повідомляє про знищення над областю 85 безпілотників.

Аеропорти Калуги та Санкт-Петербурга призупинили прийом та випуск рейсів

У підмосковному аеропорту Калуги на тлі атаки безпілотників запровадили тимчасові обмеження на прийом та випуск рейсів, повідомив представник Росавіації Артем Кореняко.

У петербурзькому аеропорту Пулково вночі також було запроваджено план "Килим" через атаку безпілотників, розповів губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Він також уточнив, що військові відбивають атаку дронів у південно-західній частині регіону. "Сили ППО працюють по БПЛА над територією Волосівського, Тосненського, Гатчинського, Ломоносівського, Всеволожського районів Ленобласті та Пушкінського району Петербурга. У ряді місць зафіксовано падіння уламків", - написав Дрозденко. За його словами, над регіоном було збито понад 20 безпілотників.

На час публікації Сили оборони України не коментували дані про дронову атаку на РФ.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0327  0,05 0,12 41,5683  0,08 0,20
EUR 48,1257  0,10 0,21 48,7887  0,14 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,07 0,17 41,3900  0,07 0,17
EUR 48,5600  0,16 0,33 48,5900  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес