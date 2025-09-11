Фінансові новини
11.09.25
18:25
RSS
мапа сайту
МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
17:30 11.09.2025 |
Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює, що потреби України у зовнішньому фінансуванні протягом 2026-2027 років можуть перевищити попередні розрахунки уряду на $10-20 млрд. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
За даними співрозмовників агентства, Кабмін і Міністерство фінансів України наполягають, що для двох років потрібно близько $37,5 млрд, тоді як у МВФ вважають, що ця сума буде суттєво більшою, з огляду на зростаючі військові витрати та інші потреби бюджету.
Остаточні цифри мають узгодити вже наступного тижня. Після цього Україна та МВФ звернуться до союзників, щоб обговорити шляхи отримання додаткового фінансування.
Нинішня програма МВФ обсягом $15,5 млрд майже вичерпана і діє до 2027 року. Вона розроблялася з припущенням, що війна завершиться цього року. Тепер український уряд прагне погодити нову програму до кінця 2025-го.
Водночас у МВФ висловлюють занепокоєння щодо окремих статей видатків, зокрема перевірки виплат військовослужбовцям.
МВФ також рекомендує Україні зменшити рівень тіньової економіки, який уряд оцінює у понад 30% ВВП, і посилити податкові надходження.
Ситуацію ускладнює й те, що після повернення Дональда Трампа до Білого дому обсяги фінансової допомоги від США скоротилися, і тепер основним донором для України залишається Європейський Союз.
