Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
16:26 11.09.2025 |
Польський прем'єр-міністр Дональд Туск погодився на вчорашню пропозицію українського президента Володимира Зеленського і відправить до України військових навчатися протидії дронам. Польська сторона тримає контакт з міністром оборони України і головкомом.
Володимир Зеленський пояснив, що методи боротьби проти дронів Росії системами ППО Patriot і авіацією дорога і неефективна. Про це він сказав на пресконференції з фінським колегою Александром Стуббом у Києві.
"Ми запропонували допомогу, тому що системи Patriot Польщі з шахедами не допоможуть. І нікому не допоможуть. Це суто зброя проти балістичних ракет передусім. 50-60 сьогодні виробляють Сполучені Штати, головний виробник у світі, на місяць. Коли у нас б'ють 500-800 дронів на день, зрозуміло, що петріоти - не проти дронів", - сказав Зеленський.
Збирати аналоги Patriot з дороговартісними ракетами або авіацію з ракетами по мільйону - це не шлях, вважає він. Побороти такі атаки можна лише мультисистемою, з дронами-перехоплювачами, авіацією, мобільними вогневими групами. При цьому і просто замовлення перехоплювачів у України не допоможе.
"Тому що руські змінюють дрони кожні два-три місяці. Ми змінюємо боротьбу кожні два-три місяці. Вони змінюють двигуни - ми змінюємо інтерсептери", - сказав він, додавши, що Україна також будує три-чотири лінії РЕБ, щоб ворогу було складніше їх уникати.
Він також додав, що попереднє прохання України до партнерів збивати їхніми літаками над українською територією дрони вже не спрацює. Це потрібно лише як елемент посилення щита над західною частиною України і Польщею, але цього більше не достатньо. Системи ППО мають стояти в Україні, авіація може бути в Польщі. Україна до цього відкрита.
