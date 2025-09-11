Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам

 

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск погодився на вчорашню пропозицію українського президента Володимира Зеленського і відправить до України військових навчатися протидії дронам. Польська сторона тримає контакт з міністром оборони України і головкомом.

Володимир Зеленський пояснив, що методи боротьби проти дронів Росії системами ППО Patriot і авіацією дорога і неефективна. Про це він сказав на пресконференції з фінським колегою Александром Стуббом у Києві.

"Ми запропонували допомогу, тому що системи Patriot Польщі з шахедами не допоможуть. І нікому не допоможуть. Це суто зброя проти балістичних ракет передусім. 50-60 сьогодні виробляють Сполучені Штати, головний виробник у світі, на місяць. Коли у нас б'ють 500-800 дронів на день, зрозуміло, що петріоти - не проти дронів", - сказав Зеленський.

Збирати аналоги Patriot з дороговартісними ракетами або авіацію з ракетами по мільйону - це не шлях, вважає він. Побороти такі атаки можна лише мультисистемою, з дронами-перехоплювачами, авіацією, мобільними вогневими групами. При цьому і просто замовлення перехоплювачів у України не допоможе.

"Тому що руські змінюють дрони кожні два-три місяці. Ми змінюємо боротьбу кожні два-три місяці. Вони змінюють двигуни - ми змінюємо інтерсептери", - сказав він, додавши, що Україна також будує три-чотири лінії РЕБ, щоб ворогу було складніше їх уникати.

Він також додав, що попереднє прохання України до партнерів збивати їхніми літаками над українською територією дрони вже не спрацює. Це потрібно лише як елемент посилення щита над західною частиною України і Польщею, але цього більше не достатньо. Системи ППО мають стояти в Україні, авіація може бути в Польщі. Україна до цього відкрита.

За матеріалами: LB.ua
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,07 0,17 41,3900  0,07 0,17
EUR 48,5600  0,16 0,33 48,5900  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес