11.09.25
Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%
14:25 11.09.2025 |
Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення вчетверте зберегти облікову ставку 15,5% річних, що, на його думку, дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%.
"Липневим макроекономічним прогнозом НБУ передбачається початок циклу зниження облікової ставки у четвертому кварталі 2025 року. Хоча інфляція закріплюється на траєкторії зниження, проінфляційні ризики зберігаються. Національний банк уважно спостерігатиме за розвитком ситуації", - зазначив Нацбанк у пресрелізі у четвер.
Центробанк підкреслив, що у випадку реалізації чи посилення проінфляційних ризиків буде готовий відтермінувати зниження облікової ставки, а за потреби - вжити додаткових заходів.
Що стосується ситуації на валютному ринку, то номінальна дохідність гривневих інструментів упродовж останніх місяців практично не змінювалася. В НБУ зазначають, що в реальному вимірі вона дещо зросла за рахунок сповільнення інфляції і поліпшення інфляційних очікувань.
У результаті обсяги вкладень населення у строкові депозити й ОВДП у гривні надалі збільшувалися, а чистий попит на валюту з боку населення був стриманим. Забезпечення привабливості гривневих заощаджень і стійкої ситуації на валютному ринку залишаються важливими чинниками контрольованості інфляційних очікувань і подальшого зниження інфляції.
НБУ прогнозує, що інфляція продовжить знижуватись надалі.
"Цьому сприятимуть передусім подальше відображення ефектів від надходження нових урожаїв та заходи НБУ з підтримання достатньої привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку", - наголосив НБУ.
Більшість учасників ринку напередодні засідання комітету з монетарної політики та правління НБУ спрогнозували, що центробанк збереже ставку на рівні 15,5%.
Як повідомлялося, Нацбанк утримує облікову ставку на рівні 15,5% з початку березня 2025 року, а до того тричі збільшував її з середини грудня 2024-го. Ще раніше він утримував її півроку на рівні 13%, до якого вона була знижена з 25% з липня 2023 року в 7 етапів.
