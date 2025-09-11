Фінансові новини
11.09.25
16:16
Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів
13:27 11.09.2025 |
Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів.
Про це він розповів у соцмережі Х у четвер, пише "Європейська правда".
За словами Шмигаля, угоду було підписано з міністром оборони Джоном Гілі у продовження домовленостей між президентом України та прем'єр-міністром Великої Британії щодо розвитку промислової співпраці.
Для початку Велика Британія виготовить перші 1000 дронів - усі вони будуть доставлені в Україну.
"Ці перехоплювачі вже довели свою ефективність проти "шахедного" терору Росії. Будемо масштабувати виробництво, залучати інвестиції та вдосконалювати технології, аби максимально ефективно захищати наші міста і людей від повітряних атак", - написав Шмигаль.
Раніше у британському Міноборони повідомили, що першим спільним проєктом стане новий передовий безпілотник-перехоплювач протиповітряної оборони під назвою Project OCTOPUS. Він буде серійно вироблятися у Великій Британії, з планом випускати тисячі штук на місяць.
Безпілотник, розроблений в рамках проєкту OCTOPUS, був створений Україною за підтримки британських науковців та техніків і вже довів свою ефективність на полі бою, продемонструвавши високу ефективність проти дронів типу "Шахед", зазначили у британському міністерстві.
Зауважимо, 9 вересня у Лондоні відбулося засідання формату "Рамштайн". Під час нього міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив про плани Лондона профінансувати виробництво на території Об'єднаного Королівства далекобійних дронів для України.
