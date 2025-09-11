У Британії розповіли про плани виробництва дронів-перехоплювачів для України

Велика Британія вироблятиме і спільно з українською промисловістю розроблятиме найсучасніше військове обладнання в рамках нової революційної угоди про обмін технологіями, яка підтримає британські робочі місця і зміцнить національну безпеку як Великої Британії, так і України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Першим спільним проєктом, про який буде оголошено 11 вересня на виставці DSEI в Лондоні, стане новий передовий безпілотник-перехоплювач протиповітряної оборони під назвою Project OCTOPUS, який буде серійно вироблятися у Великій Британії, з планом випускати тисячі штук на місяць для надання Україні на підтримку її боротьби за свободу проти незаконного повномасштабного вторгнення РФ.

"Безпілотники-перехоплювачі значно дешевші за звичайні ракети протиповітряної оборони і доводять свою високу ефективність у протидії хвилям односторонніх ударних безпілотників, які Росія продовжує запускати над українськими містами. Вони швидко перехоплюють безпілотники і ракети, що наближаються, і знищують їх ще до того, як вони досягнуть своїх цілей", - зазначають у відомстві.

Там додали, що такі дрони допоможуть Україні захиститися від повітряних атак, таких як атака Росії на Західну Україну, в результаті якої Польща і НАТО були змушені перехоплювати російські безпілотники, що увійшли в польський повітряний простір.

Зазначається, що нова угода про обмін технологіями стала можливою завдяки зростаючому промисловому партнерству між Великою Британією і Україною, про яке прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським влітку цього року. Минулого тижня міністр оборони Джон Гілі відвідав Київ і підписав розширення партнерства, що дозволяє обмінюватися та спільно розвивати інтелектуальну власність.

"Використовуючи можливості нашої оборонної промисловості світового класу, ми не лише допомагаємо Україні захистити себе від варварських нападів Путіна, але й створюємо британські робочі місця, стимулюємо економічне зростання і забезпечуємо наше власне майбутнє", - заявив Стармер.

Безпілотник, розроблений в рамках проєкту OCTOPUS, був створений Україною за підтримки британських науковців та техніків і вже довів свою ефективність на полі бою, продемонструвавши високу ефективність проти дронів типу "Шахед", що використовуються Росією, незважаючи на те, що його виробництво коштує менше 10% від вартості безпілотників, для перехоплення яких він розроблений.

Зауважимо, 9 вересня у Лондоні відбулося засідання формату "Рамштайн". Під час нього міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив про плани Лондона профінансувати виробництво на території Об'єднаного Королівства далекобійних дронів для України.

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна перебуває у процесі постачання двох повних систем Patriot до України, а також анонсував початок нової ініціативи із закупівель далекобійних дронів спільно з оборонною промисловістю України на 300 млн євро.