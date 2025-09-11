Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Британії розповіли про плани виробництва дронів-перехоплювачів для України

 

Велика Британія вироблятиме і спільно з українською промисловістю розроблятиме найсучасніше військове обладнання в рамках нової революційної угоди про обмін технологіями, яка підтримає британські робочі місця і зміцнить національну безпеку як Великої Британії, так і України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Першим спільним проєктом, про який буде оголошено 11 вересня на виставці DSEI в Лондоні, стане новий передовий безпілотник-перехоплювач протиповітряної оборони під назвою Project OCTOPUS, який буде серійно вироблятися у Великій Британії, з планом випускати тисячі штук на місяць для надання Україні на підтримку її боротьби за свободу проти незаконного повномасштабного вторгнення РФ.

"Безпілотники-перехоплювачі значно дешевші за звичайні ракети протиповітряної оборони і доводять свою високу ефективність у протидії хвилям односторонніх ударних безпілотників, які Росія продовжує запускати над українськими містами. Вони швидко перехоплюють безпілотники і ракети, що наближаються, і знищують їх ще до того, як вони досягнуть своїх цілей", - зазначають у відомстві.

Там додали, що такі дрони допоможуть Україні захиститися від повітряних атак, таких як атака Росії на Західну Україну, в результаті якої Польща і НАТО були змушені перехоплювати російські безпілотники, що увійшли в польський повітряний простір.

Зазначається, що нова угода про обмін технологіями стала можливою завдяки зростаючому промисловому партнерству між Великою Британією і Україною, про яке прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським влітку цього року. Минулого тижня міністр оборони Джон Гілі відвідав Київ і підписав розширення партнерства, що дозволяє обмінюватися та спільно розвивати інтелектуальну власність.

"Використовуючи можливості нашої оборонної промисловості світового класу, ми не лише допомагаємо Україні захистити себе від варварських нападів Путіна, але й створюємо британські робочі місця, стимулюємо економічне зростання і забезпечуємо наше власне майбутнє", - заявив Стармер.

Безпілотник, розроблений в рамках проєкту OCTOPUS, був створений Україною за підтримки британських науковців та техніків і вже довів свою ефективність на полі бою, продемонструвавши високу ефективність проти дронів типу "Шахед", що використовуються Росією, незважаючи на те, що його виробництво коштує менше 10% від вартості безпілотників, для перехоплення яких він розроблений.

Зауважимо, 9 вересня у Лондоні відбулося засідання формату "Рамштайн". Під час нього міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив про плани Лондона профінансувати виробництво на території Об'єднаного Королівства далекобійних дронів для України.

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна перебуває у процесі постачання двох повних систем Patriot до України, а також анонсував початок нової ініціативи із закупівель далекобійних дронів спільно з оборонною промисловістю України на 300 млн євро.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2138
  0,0901
 0,22
EUR
 1
 48,2408
  0,0508
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,05 0,12 41,3500  0,03 0,07
EUR 48,3200  0,08 0,17 48,3600  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес