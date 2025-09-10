Фінансові новини
Україна отримала від ЄС ще €1 млрд у межах програми ERA Loans - Свириденко
14:03 10.09.2025 |
Україна отримала ще один транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в EUR1 млрд у межах програми ERA Loans, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко
"Цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ. Це більше, ніж допомога - це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації", - написала Свириденко в телеграм-каналі в середу.
Міністерство фінансів нагадало, що загалом у рамках ініціативи ERA вже залучено від Європейського Союзу EUR10 млрд, очікується, що решту EUR8,1 млрд коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.
Прем'єр подякувала президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісару Валдісу Домбровскісу за лідерство й непохитність.
"Ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України", - наголосила вона.
ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів Росії. Внесок ЄС складає EUR18,1 млрд (EUR20 млрд).
У березні цього року член Єврокомісії з економіки Валдіс Домбровскіс повідомив, що в цей рік ЄС планує виділити Україні EUR30,5 млрд, зокрема EUR12,5 млрд за програмою Ukraine Facility та EUR18 млрд за механізмом ERA: перші EUR3 млрд було виділено в січні, в березні-листопаді по EUR1 млрд щомісячно та у грудні EUR6 млрд.
Програма розширеного фінансування EFF з МВФ передбачає, що Україна цього року отримає за механізмом ERA $39,4 млрд після $1 млрд в минулому році/
За даними Мінфіну, Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні - EUR58,5 млрд на пріоритетні видатки держбюджету, у тому числі за 8 місяців 2025 року - понад EUR16,5 млрд.
