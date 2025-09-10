Фінансові новини
- |
- 10.09.25
- |
- 17:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
11:58 10.09.2025 |
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про виділення авансом 6 млрд євро кредиту, фінансованого коштом прибутків від заморожених російських активів, на виробництво безпілотників для України.
Про це вона сказала в щорічній промові щодо становища Європейського Союзу в Європарламенті, повідомляє "Європейська правда".
Фон дер Ляєн зазначила, що саме на використання Україною безпілотників припадає понад дві третини втрат російської техніки.
"Це не просто перевага на полі бою. Це нагадування про силу людської винахідливості у наших відкритих суспільствах", - зазначила вона.
Але, за її словами, Росія швидко наздоганяє, за підтримки розроблених в Ірані безпілотників типу "Шахед". І вона використовує переваги промислового масового виробництва.
"Таким чином, винахідливість допомогла відкрити двері для оборони України, але необроблена індустріальна міць, з іншого боку, може загрожувати зачинити їх", - зазначила президентка Єврокомісії.
За її словами, ЄС може використати свою індустріальну міць, щоб підтримати Україну у протистоянні цій війні з використанням безпілотників.
"Ми можемо допомогти перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою - і на спільну індустріалізацію. Ось чому я також можу оголосити, що Європа авансом виділить 6 мільярдів євро з кредиту ERA і укладе з Україною Альянс безпілотників", - заявила фон дер Ляєн.
"Україна має винахідливість. Зараз їй потрібен масштаб. І разом ми можемо її забезпечити: так, щоб Україна зберегла свою перевагу, а Європа зміцнила свою", - додала вона.
Урсула фон дер Ляєн також заявила про необхідність терміново розробити нове рішення щодо військового фінансування України на основі заморожених російських активів.
У 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 млрд доларів за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів. Євросоюз загалом має перерахувати 18,1 млрд євро у межах цього механізму.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Перші пускові установки двох систем Patriot, які Німеччина зобов'язалася поставити, вже передані Україні - Пісторіус
|Угорщина підписала «найбільший і найдовший» контракт із західним постачальником газу
|Дві версії однієї помсти. Навіщо СБУ привезла в Україну втікача Христенка
|Родичі заступника секретаря РНБО Алояна внесені до бази «Миротворець» і ведуть бізнес у РФ, - Бондаренко
|Rheinmetall постачатиме Україні системи захисту від дронів
|У США оголосили тендер на випуск 65 машин MSFV для України
Бізнес
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini
|Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії
|Tesla запропонувала Маску безпрецедентний пакет компенсацій на $1 трильйон, - Bloomberg
|Оптоволоконна «солома» від Lumenisity та Microsoft зменшує затримку вдвічі: «Найбільше вдосконалення за 40 років»
|Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр