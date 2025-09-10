Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про виділення авансом 6 млрд євро кредиту, фінансованого коштом прибутків від заморожених російських активів, на виробництво безпілотників для України.

Про це вона сказала в щорічній промові щодо становища Європейського Союзу в Європарламенті, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зазначила, що саме на використання Україною безпілотників припадає понад дві третини втрат російської техніки.

"Це не просто перевага на полі бою. Це нагадування про силу людської винахідливості у наших відкритих суспільствах", - зазначила вона.

Але, за її словами, Росія швидко наздоганяє, за підтримки розроблених в Ірані безпілотників типу "Шахед". І вона використовує переваги промислового масового виробництва.

"Таким чином, винахідливість допомогла відкрити двері для оборони України, але необроблена індустріальна міць, з іншого боку, може загрожувати зачинити їх", - зазначила президентка Єврокомісії.

За її словами, ЄС може використати свою індустріальну міць, щоб підтримати Україну у протистоянні цій війні з використанням безпілотників.

"Ми можемо допомогти перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою - і на спільну індустріалізацію. Ось чому я також можу оголосити, що Європа авансом виділить 6 мільярдів євро з кредиту ERA і укладе з Україною Альянс безпілотників", - заявила фон дер Ляєн.

"Україна має винахідливість. Зараз їй потрібен масштаб. І разом ми можемо її забезпечити: так, щоб Україна зберегла свою перевагу, а Європа зміцнила свою", - додала вона.

Урсула фон дер Ляєн також заявила про необхідність терміново розробити нове рішення щодо військового фінансування України на основі заморожених російських активів.

У 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 млрд доларів за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів. Євросоюз загалом має перерахувати 18,1 млрд євро у межах цього механізму.