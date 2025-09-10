Фінансові новини
10.09.25
08:58
RSS
мапа сайту
Банки та банківські технології
Міністр оборони Польщі оцінив кількість дронів, що залетіли в країну під час атаки РФ
08:48 10.09.2025 |
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кордон країни порушили більше десятка російських безпілотних апаратів.
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
"Польські та союзницькі системи радіолокації відстежили кільканадцять об'єктів, які порушили повітряний простір. Зіткнувшись з тими, що могли становити загрозу, Оперативний командувач збройних сил прийняв рішення про їх нейтралізацію", - заявив міністр.
За його словами, безпілотники, які могли становити загрозу, були збиті.
"Наразі триває пошук та ідентифікація місць можливого падіння елементів збитих об'єктів", - уточнив він.
Як відомо, вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України, і вперше збиває їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.
Згодом підтвердили збиття кількох безпілотників і пояснили, що таке безпрецедентне рішення ухвалили через акт агресії і загрозу для безпеки громадян. Кількість збитих апаратів не уточнювали, також в офіційних заявах поки немає прямої згадки, що це російські БпЛА типу "Шахед" - обмежуються поясненнями про те, що ці об'єкти залетіли до Польщі під час масованої атаки РФ по цілях на території України.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив НАТО про безпрецедентне порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками.
