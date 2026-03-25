Зеленський заявив про відсутність руху в переговорах щодо завершення війни

Реального руху у переговорах зараз немає, Росія не хоче руху до миру, заявив ввечері вівторка, 24 березня, президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді переговорної команди, яка повернулася зі США.

"Сьогодні була доповідь нашої переговорної команди, яка повернулася зі Сполучених Штатів Америки. Реального руху поки, на жаль, немає - Росія руху до миру не хоче", - зазначив Зеленський.

Коментуючи масовану російську атаку протягом 24 березня, він наголосив, що її масштаб "свідчить дуже чітко, що немає в Росії наміру реально закінчувати цю війну".

Зеленський переконаний, що без відчутних втрат у Москви не з'явиться бажання відходити від війни. "Якщо врахувати, що Росія ще й допомагає іранському режиму завдавати ударів по всьому регіону, то висновок цілком очевидний: без додаткового й сильного тиску на Росію, без відчутних російських втрат у них там, у Москві, не з'явиться бажання відходити від війни, якось звикати знову до миру. Саме тиску зараз очевидно не вистачає", - пояснив він.

Переговори України і США у Маямі 21-22 березня

Як повідомлялося, у Маямі в США 21-22 березня відбулися переговори української та американської делегацій. Як повідомив після перемовин голова української делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, сторони обговорили питання безпекових гарантій Україні та обміну полоненими з РФ.

У віторок Умєров повідомив, що команда переговорників доповіла у цей день президенту про перемовини. "Команда доповіла про те, що реально звучало у Флориді: акценти, можливості й труднощі. Найбільш важливо пропрацювати гарантії безпеки так, щоб вони дозволили наблизитись до закінчення війни. Саме в безпеці ключ до миру", - написав він у Telegram.

За його словами, Росія "продовжує цю війну і дестабілізацію у Європі, підтримує іранський режим розвідувальними даними і таким чином затягує війну в тому регіоні, а також готується до нових конфліктів найближчими роками". "Цю загрозу постійної війни в різних географіях треба зупиняти", - переконаний Умєров, додавши, що це можуть зробити "тільки всі разом: Америка, Європа, інші глобальні субʼєкти".