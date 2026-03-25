Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський заявив про відсутність руху в переговорах щодо завершення війни

Реального руху у переговорах зараз немає, Росія не хоче руху до миру, заявив ввечері вівторка, 24 березня, президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді переговорної команди, яка повернулася зі США.

"Сьогодні була доповідь нашої переговорної команди, яка повернулася зі Сполучених Штатів Америки. Реального руху поки, на жаль, немає - Росія руху до миру не хоче", - зазначив Зеленський.  

Коментуючи масовану російську атаку протягом 24 березня, він наголосив, що її масштаб "свідчить дуже чітко, що немає в Росії наміру реально закінчувати цю війну".

Зеленський переконаний, що без відчутних втрат у Москви не з'явиться бажання відходити від війни. "Якщо врахувати, що Росія ще й допомагає іранському режиму завдавати ударів по всьому регіону, то висновок цілком очевидний: без додаткового й сильного тиску на Росію, без відчутних російських втрат у них там, у Москві, не з'явиться бажання відходити від війни, якось звикати знову до миру. Саме тиску зараз очевидно не вистачає", - пояснив він.


Переговори України і США у Маямі 21-22 березня

Як повідомлялося, у Маямі в США 21-22 березня відбулися переговори української та американської делегацій. Як повідомив після перемовин голова української делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, сторони обговорили питання безпекових гарантій Україні та обміну полоненими з РФ.

У віторок Умєров повідомив, що команда переговорників доповіла у цей день президенту про перемовини. "Команда доповіла про те, що реально звучало у Флориді: акценти, можливості й труднощі. Найбільш важливо пропрацювати гарантії безпеки так, щоб вони дозволили наблизитись до закінчення війни. Саме в безпеці ключ до миру", - написав він у Telegram.

За його словами, Росія "продовжує цю війну і дестабілізацію у Європі, підтримує іранський режим розвідувальними даними і таким чином затягує війну в тому регіоні, а також готується до нових конфліктів найближчими роками". "Цю загрозу постійної війни в різних географіях треба зупиняти", - переконаний Умєров, додавши, що це можуть зробити "тільки всі разом: Америка, Європа, інші глобальні субʼєкти".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9205
  0,0917
 0,21
EUR
 1
 50,8951
  0,0121
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5843  0,12 0,26 44,1714  0,11 0,24
EUR 50,5667  0,12 0,24 51,2862  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7400  0,28 0,64 43,7900  0,26 0,59
EUR 50,7252  0,43 0,85 50,7657  0,41 0,80

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес