Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави

Віталій Червоненко / ВВС News Україна

У ніч на 10 вересня Росія усю ніч атакувала Україну, особливо західні регіони, ударними дронами, вибухи було чутно у Львові, Вінниці та інших містах. Також вночі Росія запустила крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95МС та з морських носіїв, які атакували міста заходу України після 6 години ранку.

Частина дронів залетіла до Польщі, яка вперше збивала російські цілі. При цьому чи не вперше полякам довелось закривати аеропорти Варшави, Любліна і Жешува.

Усю ніч дрони атакували центральні та західні області України, мер Львова Андрій Садовий повідомляв про вибухи і роботу ППО у місті.

Дрони також атакували Луцьк, Бурштин на Івано-Франківщині, повідомляли про вибухи у Вінниці. Моніторингові канали повідомили, що багато дронів залетіли у Польщу.

Після 5 години ранку балістичні ракети тако атакували кілька міст Полтавщини, зокрема Гадяч, та Охтирку на Сумщині.

Близько 6 години ранку крилаті ракети залетіли в Україну через Чернігівщину та Одещину і попрямували у західні регіони. Ракети Х-101 запустили з бомбардувальників Ту-95МС, а "калібри" - з кораблів із Чорного моря.

Спочатку Повітряні сили писали про атаку на Вінницю, над якою, за даними моніторингових каналів, зараз здіймається стовп диму.

Одна з ракет, за даними ПС, могла атакувати Житомир.

Далі ракети попрямували у бік Львова, Івано-Франківщини та Закарпаття.

Моніторингові канали вказували, що частина ракет могла вдарити по Калушу та Бурштину на Франківщині, і по Стрию на Львівщині.

Вже після 7 години ранку останні шахеди атакували Луцьк, а один з них, за даними моніторингових каналів, знову попрямував у Польщу.

Головними цілями атаки 10 вересня могла стати енергетика. Кілька днів тому росіяни знищили важливий енергетичний об'єкт біля Києва, а експерти галузі почали попереджати про можливу складну осінь та зиму.

Візуалізація руху цілей по Україні та Польщі. За даними сервісу ППО Радар, це була наймасованіша ракетна атака по території України за 4 місяці

Наслідки удару

Інформації про наслідки удару поки що мало.

На Житомирщині є загиблий і поранений.

Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки.

В Житомирській ОВА розповіли, що територію області Росія атакувала дронами-камікадзе та крилатими ракетами.

На Хмельниччині травмовано трьох людей, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.

Зруйновано швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт, вибито вікна в навколишніх будинках.

Є влучання в цивільні промислові обʼєкти на Вінничині. Про це написала керівниця області Наталя Заболотна.

Польща вперше збивала дрони

Через масовану атаку дронами та можливу небезпеку навіть для Польщі там зупиняли роботу аеропортів Варшави, Любліна та Жешува.

В офіційних повідомленнях для авіаторів NOTAM говориться, що аеропорти закриті "внаслідок незапланованої військової діяльності в рамках забезпечення безпеки держави".

Польське оперативне командування оголосило через мережу X, що у повітря підняли не лише польські винищувачі, а й літаки інших країн НАТО. Крім того, у стан найвищої готовності привели наземні сили ППО.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що польські військові вночі збивали об'єкти, що порушили повітряні кордони країни.

"Йде операція, пов'язана із багаторазовим порушенням польського повітряного кордону. Проти об'єктів армія застосувала зброю. Я у постійному контакті з президентом та міністром оборони. Отримав доповідь безпосередньо від оперативного командувача", - говориться у дописі Дональда Туска в мережі X.

Згодом він написав, що проінформував генерального секретаря НАТО про "поточну ситуацію та дії, які ми вжили проти об'єктів, що порушили наш повітряний простір". Туска заявив про постійний контакт з керівниками НАТО.

Зранку польське командування підтвердило, що в небі Польщі цієї ночі в ході "безпрецедентного за масштабами порушення повітряного простору" збили кілька російських безпілотників.

"У результаті сьогоднішньої атаки Російської Федерації на територію України відбулося безпрецедентне за масштабом порушення кордонів польського повітряного простору об'єктами типу "дрон". Це акт агресії, який створив реальну загрозу для наших громадян", - заявило Оперативне командування польської армії в соцмережах.

У заяві йдеться, що оперативний командувач ухвалив рішення про "нейтралізацію" дронів, що становили небезпеку, і кілька дронів збили.

Польські військові повідомляють, що зараз відбувається пошук уламків збитих дронів.

Українські моніторингові канали повідомляли, що до Польщі через західні регіони України залетіло близько десяти російських безпілотників.

Станом на 8 ранку за Києвом аеропорт імені Шопена у Варшаві і далі не працював.

"Через дії державних служб та військових щодо забезпечення безпеки повітряний простір над частиною країни, зокрема над аеропортом імені Шопена, тимчасово закрито. Аеропорт залишається відкритим, але наразі рейси не здійснюються. Усіх пасажирів просять слідкувати за офіційними оголошеннями уряду та оновленнями авіакомпаній", - йдеться у повідомленні.

Табло аеропорту імені Шопена у Варшаві - всі рейси затримуються