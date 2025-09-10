Авторизация

Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV

 

Канада до кінця 2025 року передасть Україні усі 50 бронетранспортерів ACSV, 8 з яких вже передані, повідомив міністр національної оборони Канади Девід Макгінті під час засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн").

"Міністр підтвердив, що вісім броньованих бойових машин підтримки (ACSV) були доставлені до Польщі і зараз прямують до України. Очікується, що всі 50 ACSV, які Канада зобов'язалася надати Україні у 2023 році, будуть доставлені до кінця цього року", - йдеться в повідомлені на сайті уряду Канади.

Макгінті наголосив, що Канада продовжуватиме співпрацювати з союзниками та партнерами, щоб надати Україні військову допомогу, необхідну для її оборони.

З лютого 2022 року Канада виділила Україні майже 22 мільярди канадських доларів на допомогу, включаючи понад 6,5 мільярда доларів на військову допомогу. Канада також бере участь у багатонаціональних зусиллях з підготовки пілотів та обслуговування і підтримки українських літаків F-16.

Канада також бере участь у чотирьох коаліціях з розвитку потенціалу в рамках "Рамштайн", включаючи коаліцію з розвитку потенціалу ВПС, коаліцію з розвитку потенціалу бронетехніки, коаліцію з розвитку потенціалу безпілотників та коаліцію з розвитку потенціалу ІТ.
За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1237
  0,1260
 0,31
EUR
 1
 48,2916
  0,0902
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1650  0,13 0,33 41,1950  0,13 0,30
EUR 48,3100  0,09 0,19 48,3600  0,09 0,20

