НОВИНИ
АНАЛІТИКА

2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією

 

На 30-му засіданні "Рамштайн" вдалося забезпечити 2 млрд фунтів стерлінгів через Міжнародний фонд для України (IFU) під керівництвом Великої Британії для постачання пріоритетного військового обладнання до України.

"Ескалація Путіна тільки зміцнює нашу рішучість. Сьогодні Контактна група з питань оборони України забезпечила 2 млрд фунтів стерлінгів через Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії для постачання пріоритетного військового обладнання до України", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

У відомстві висловили вдячність міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за співголовування на "Рамштайні".

Міжнародний фонд для України (IFU), який очолює Велика Британія, доставив обладнання, зокрема понад 1000 систем протиповітряної оборони, понад 600 БПЛА, системи радіоелектронної боротьби та радари протиповітряної оборони. Як зазначили в уряді Британії, подальші поставки очікуються найближчими тижнями.

Міжнародний фонд для України адмініструється та очолює Міністерство оборони Великої Британії для закупівлі обладнання з використанням коштів, наданих Австралією, Канадою, Данією, Німеччиною, Ісландією, Литвою, Нідерландами, Норвегією, Новою Зеландією, Португалією, Швецією та Великою Британією.

30-те засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у гібридному форматі стартувало у вівторок ввечері. У Лондоні присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, генсек НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль. Інші учасники приєдналися до зустрічі онлайн.

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що з командою відомства прибув до Лондона на засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Також заплановано низку перемовин з урядовцями країн-партнерів і приватними виробниками.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

