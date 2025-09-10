Фінансові новини
- |
- 10.09.25
- |
- 05:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пісторіус на «Рамштайні»: Німеччина започаткує нову ініціативу «deep strike» та посилить підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії
18:07 09.09.2025 |
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який співголовує на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") разом з британським колегою Джоном Гілі, повідомив про започаткування нову ініціативу "deep strike" та посилення німецької підтримки у закупівлі безпілотників дальньої дії з оборонною промисловістю України.
"Німеччина започаткує нову ініціативу "deep strike" та посилить свою підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії з оборонною промисловістю України. В рамках цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 мільйонів євро", - сказав він, відкриваючи засідання у форматі "Рамштайн".
За словами міністра, зазначені контракти передбачають поставку кількох тисяч безпілотників дальньої дії різних типів українського виробництва. Контракти "є гнучкими і містять опції щодо збільшення кількості", - додав Пісторіус.
30-те засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у гібридному форматі стартувало у вівторок ввечері. У Лондоні присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, генсек НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль. Інші учасники приєдналися до зустрічі онлайн.
Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що з командою відомства прибув в Лондон на засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", також запланована низка перемовин з урядовцями країн-партнерів і приватними виробниками.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
|Пісторіус на «Рамштайні»: Німеччина започаткує нову ініціативу «deep strike» та посилить підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії
|Перші пускові установки двох систем Patriot, які Німеччина зобов'язалася поставити, вже передані Україні - Пісторіус
|Угорщина підписала «найбільший і найдовший» контракт із західним постачальником газу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Родичі заступника секретаря РНБО Алояна внесені до бази «Миротворець» і ведуть бізнес у РФ, - Бондаренко
|Rheinmetall постачатиме Україні системи захисту від дронів
|У США оголосили тендер на випуск 65 машин MSFV для України
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
|У будівлю Кабміну влетів не «Шахед», а 9М727 - крилата ракета ОТРК «Искандер»
|Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових
|Зеленський пояснив, що для нього буде перемогою України у війні
Бізнес
|Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр
|OpenAI почне випуск власних ШІ-чипів у партнерстві з Broadcom - FT
|Суд зобов'язав Google сплатити сотні мільйонів доларів за порушення конфіденційності користувачів
|Кібератака зупинила виробництво Jaguar Land Rover: заводи простоюватимуть до вівторка
|Майбутнє виробництва чипів: 3D-друк на рівні атомів дає рекордну площу поверхні
|Дослідження виявило, що штучним інтелектом можна маніпулювати тими ж методами, що працюють на людях
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600