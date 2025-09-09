Дві версії однієї помсти. Навіщо СБУ привезла в Україну втікача Христенка

Юрій Вишневський / dsnews.ua

У новому витку протистояння між СБУ та НАБУ з САП немає нічого дивного, якщо врахувати той банальний факт, що за СБУ стоїть Банкова.

Фабулу цієї історії ще 23 липня глибоко і лаконічно сформулював "слуга народу" Василь Вірастюк. Пояснюючи сайту tribuna.com, чому "слуги народу" вирішили підтримати законопроєкт №12414, яким контроль над НАБУ та САП передавався генеральному прокурору, Вірастюк щиро зізнався, що це було помстою: "Бо вони займалися не до кінця тим, що потрібно робити. Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно".

Є як мінімум три справи, в яких антикорупціонери "збирали на кого не потрібно" і підібралися близько до оточення Володимира Зеленського. В одній фігурує співвласник "Кварталу 95" Тімур Міндіч, у другій - колишній віце-прем'єр - міністр національної єдності Олексій Чернишов, у третій - колишній заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма. Міндіч і Шурма наразі за кордоном, вільно виїхали попри воєнний стан. "Українська правда" розповіла, що 15 липня детективи НАБУ спільно з німецькими правоохоронцями провели обшук за адресою проживання Шурми в передмісті Мюнхена. 1 серпня директор НАБУ Семен Кривонос в інтерв'ю "24 Каналу" підтвердив ці слідчо-розшукові дії.

Але, щоби мститися, потрібні легальні підстави. Не могла ж Банкова заявити народу: "Ми мстимося за Міндіча, Чернишова і Шурму". Такою легальною підставою став "російський вплив" у НАБУ. 21 липня на цій підставі СБУ провела серію обшуків у працівників НАБУ, після чого затримала двох керівників підрозділів детективів НАБУ: Олександра Скомарова та Руслана Магамедрасулова. Саме Скомаров вів справу Чернишова і особисто розповів на youtube-каналі НАБУ про те, що "викрито схему за участю чинного віце-прем'єр-міністра". А Магамедрасулова джерела "УП" і nv.ua пов'язують із справою Міндіча.

СБУ оголосила, що провідником російського впливу на НАБУ є народний депутат від ОПЗЖ Федір Христенко, який був топовим агентом ФСБ РФ (резидентом), після початку великої війни втік з України і продовжує здійснювати вплив на НАБУ. "За даними слідства, зараз Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників Бюро. Серед них - один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала сьогодні за підозрою у веденні бізнесу з РФ та контактах з рашистами. Як свідчать наявні дані, Христенко знав цього детектива ще з часів спільного навчання у Донецькому університеті. Ще один із його зв'язків - це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров, з яким Христенко перебуває у тісному контакті. Зафіксовано, як у 2022 році під час повномасштабного вторгнення дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка", - повідомила СБУ 21 липня.

У ніч на 23 липня, підписавши скандальний законопроєкт №12414 як закон, Зеленський пояснив це саме необхідністю очистити НАБУ від "російських впливів". "Антикорупційна інфраструктура працюватиме, тільки без російських впливів - від цього треба все очистити", - розповів він українцям у відеозверненні.

Щоправда, невдовзі Зеленський був змушений повернути НАБУ і САП незалежність, бо, як повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, отримав лист від Єврокомісії про те, що в іншому разі може бути повністю зупинене фінансування України за європейською програмою Ukraine Facility. Але це не означає, що Банкова відмовилася від помсти. Бажання помсти залишилося, а тому була збережена і підстава: "російський вплив".

Увечері 23 липня Зеленський розповів українцям у новому відеозверненні, що погодився повернути НАБУ і САП незалежність, але зберігає бажання очистити НАБУ від "російського впливу". "Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І дуже важливо: усі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть", - анонсував він.

Цей законопроєкт з'явився в парламенті 24 липня і був прийнятий 31 липня. Там записано, зокрема, що протягом шести місяців СБУ проведе перевірку працівників НАБУ і САП на предмет вчинення дій на користь держави-агресора. Хтось наївний міг би подумати, що це і є анонсована боротьба з "російським впливом".

Запрограмоване продовження

Однак керівники НАБУ і САП наївними не були і розуміли, що Банкова тепер ще більше прагне помститися. Якщо не змогла зробити це законопроєктом №12414, то спробує у якийсь інший спосіб, знову використовуючи як підставу "російський вплив". Директор НАБУ Семен Кривонос в інтерв'ю "Суспільному" 25 липня спрогнозував: "Якщо закон буде ухвалений, атаки продовжаться - але вони будуть більш філігранними... Дискредитація посилюватиметься ще більше, аби підготувати українське суспільство, що, зрештою, пора [нас] реформувати". Керівник САП Олександр Клименко в інтерв'ю The Times, опублікованому 31 липня, заявив, що репресії проти антикорупційних органів були таємно сплановані "вузьким колом" посадовців і "ніхто не відмовився від своїх планів - перешкодити нам ефективно працювати".

Звісно, не осталися осторонь європейські друзі України. Протягом останнього тижня серпня Кривонос і Клименко здійснили три візити: у Париж, Брюссель і Берлін. Зустрічалися вони не з колегами-правоохоронцями, а з високопоставленими чиновниками Франції, Єврокомісії і Німеччини, які опікуються українською євроінтеграцією. Під час кожного з трьох візитів обговорювалися два питання: "посилення незалежності й інституційної спроможності САП і НАБУ" (тобто захист від можливих атак Банкової) та "розширення міжнародної співпраці у боротьбі з корупцією" (тобто що НАБУ і САП накопали на українську верхівку).

Процитуємо європейську інформацію про візит Кривоноса і Клименка до Брюсселя. "Візит відбувся 26-27 серпня на запрошення єврокомісарки з питань розширення Марти Кос та за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI). Програма поїздки включала зустрічі з представниками Єврокомісії, Європейської служби зовнішніх дій, а також з дипломатами країн - членів ЄС. Останню зустріч організувало Представництво Данії при ЄС. Керівники НАБУ та САП презентували результати роботи їхніх органів, зокрема збільшення кількості розслідуваних справ про високопосадову корупцію". Дуже мило, навіть зворушливо. Якщо кілька десятків єврочиновників і дипломатів з країн ЄС захотіли почути розповідь Кривоноса і Клименка "про високопосадову корупцію" в Україні, це означає, що Україну справді чекають в Євросоюзі і дбають про те, щоб переговори про вступ допомогли їй очиститися від корупціонерів у владі.

За повідомленням EUACI, Кривонос і Клименко "наголосили на важливості початку переговорів з ЄС щодо кластеру 1, що сприятиме подальшому зміцненню антикорупційної інфраструктури. Також вони висловили занепокоєння щодо окремих законодавчих ініціатив, які розглядає парламент. У контексті нещодавньої кризи, НАБУ та САП подякували міжнародним партнерам за рішучі заяви та дипломатичну підтримку. Вони закликали держави - члени ЄС уважно стежити за справами двох детективів НАБУ, затриманих Службою безпеки України". Тобто справи Скомарова та Магамедрасулова вже здобули європейський резонанс.

5 вересня Кривонос повідомив, що СБУ готує нову хвилю підозр детективам НАБУ і прокурорам САП. "Маємо інформацію, що наступного тижня плануються нові обшуки, підозри детективам, а можливо, й прокурорам. Хотілось би вірити, що це фейкова інформація", - сказав він. За його словами, НАБУ має інформацію про ухвали суду щодо слідчих дій.

Він висловив припущення, що у такий спосіб СБУ хоче відплатити НАБУ і САП за оголошення підозри у незаконному збагаченні бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку. На початку квітня минулого року вийшов матеріал Слідство.Інфо про статки дружини та матері Вітюка. 9 квітня прес-служба СБУ повідомила, що "на час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами Слідство.Інфо, голова Служби Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами Слідство.Інфо". Про підсумки перевірки можна судити з того факту, що 1 травня 2024 року Зеленський своїм указом звільнив Вітюка з посади начальника департаменту СБУ.

НАБУ провело розслідування, 2 вересня 2025 року висунуло Вітюку підозру - і це, припустив Кривонос, викликало в СБУ бажання відплатити. "Зараз я отримую сигнали, з учорашнього вечора, що в співробітників СБУ через підозру їхньому генералу вже на руках ухвали, вони чекають, поки повернуться якісь люди з-за кордону. А в нас дійсно: мій перший заступник за кордоном, прокурор, про якого почали розповсюджувати брудну інформаційну кампанію напередодні, і кілька детективів. І ми очікуємо наступної хвилі", - повідомив директор НАБУ 5 вересня.

"Повернення" Христенка

Наступного дня СБУ повідомила сенсаційну новину: "на території України" затримано нардепа Христенка, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді. "За даними слідства, фігурант був завербований ФСБ РФ задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ і активно виконував завдання російської спецслужби. Серед іншого, за матеріалами справи, підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України", - заявила СБУ. Це той самий Христенко, про якого 21 липня СБУ повідомляла, що він переховується за кордоном і звідти продовжує перебувати "у тісних стосунках із частиною керівників" НАБУ, у тому числі Скомаровим та Магамедрасуловим.

За даними "Дзеркала тижня", Христенка "не екстрадували, а просто передали СБУ з ОАЕ завдяки втручанню осіб найвищого політичного рівня. Над поверненням Христенка працював Рустем Умєров за дорученням президента України Володимира Зеленського. При цьому за Христенком їздив заступник голови СБУ, начальник департаменту контррозвідки Олександр Поклад, після чого Христенко "добровільно" вирішив повернутися в Україну. Очікується, що Христенко дасть свідчення проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який наразі утримується в СІЗО СБУ".

Звісно, це не заперечує того, що СБУ має власні мотиви для помсти (зокрема, через арешт Вітюка). Однак наразі головним месником є Банкова, а СБУ - лише інструмент її. Напевно, далі буде, щойно Христенко дасть потрібні свідчення.