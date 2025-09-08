Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових

Міністерство оборони України оновило порядок виплати одноразової допомоги сімʼям воїнів, які загинули на війні проти росії. Подальша допомога триватиме протягом 80 місяців поетапно. Про це інформує УНН з посиланням на сайт відомства.

Зазначається, що нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін.

Згідно зі змінами до відповідних наказів:

загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається без змін і становить 15 млн грн;

виплата 1/5 частини від загального розміру ОГД (3 млн грн) здійснюватиметься негайно;

виплата 4/5 від суми допомоги (12 млн грн) проводитиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це еквівалентно орієнтовно 150 тис. грн щомісяця, що забезпечує довгострокову фінансову опору родинам.

Запровадження рівномірного графіка виплат підсилює плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів

- йдеться у повідомленні.

Відповідні правила виплат одноразової грошової допомоги будуть стосуватися всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.

Нагадаємо

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що сім'ї військових, які загинули у полоні, отримають 15 мільйонів гривень незалежно від причини смерті. Закон також збільшує термін для отримання виплат за поранення чи захворювання, що призвели до часткової втрати працездатності, до одного року.