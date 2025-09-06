Авторизация

Бізнес закладає в бюджети на наступний рік курс гривні на рівні 46 грн/$

23:46 05.09.2025

Економіка

 

Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2026 рік керівники членських компаній Європейської Бізнес Асоціації складає 46 грн/$. На цей рік бізнеси закладали 44 грн/$, а у 2024 році - 41 грн/$.

Про це свідчать опитування Асоціації "Прогнози бізнесу на 2026 рік".

Як зазначається, цьогорічне дослідження демонструє переважно позитивну динаміку розвитку бізнесу у 2026 році - на це вказують 55% опитаних компаній. 30% бізнес-лідерів не очікують змін, а 15% прогнозують негативну динаміку.

Минулого року позитивну динаміку очікували 53% керівників.

Також дещо покращилися прогнози фінансових показників: з 72% до 77% зросла частка керівників, що очікують зростання доходів у гривні, і з 15% до 12% зменшилась кількість тих, хто прогнозує падіння.

Зростання до 10% у гривні прогнозують 30% директорів, зростання на 11-20% - 33%, і зростання на 21% та більше очікують 14%. Ще 11% розраховують втримати фінансові показники на рівні попереднього року.

Водночас на зростання доходів у натуральному виразі розраховують 60%, а в доларах - 55% (у 2025 році прогнози складали 46% та 43% відповідно). Падіння доходів у натуральному вираженні та у валюті прогнозують 15% підприємців.

29% опитаних компаній-членів Асоціації будують свої бізнес-плани з очікуванням того, що бойові дії можуть завершитись у 2026 році, тоді як 19% не розраховують на завершення війни наступного року. Водночас 52% не роблять ті чи інші прогнози.

До 20% збільшилась кількість компаній, що планують великі інвестиційні проєкти у 2026 році. До того ж, зросла середня вартість запланованих проєктів - до $14 млн.

На 2025 рік 16% компаній-членів Асоціації планували великі інвестпроєкти з середнім розміром інвестицій $9 млн.

Водночас вже кілька років поспіль зменшується кількість компаній, що планують інвестиції в соціальні ініціативи. У 2026 році такі плани мають 55% компаній, а середній обсяг інвестицій складе 3% від доходів компанії. У 2025 році соціальні ініціативи фінансували 59%, а у 2024 - 65%. В обох попередніх роках компанії спрямовували в середньому 6% від доходів.

74% компаній планують застосовувати ШІ-інструменти для оптимізації або підвищення ефективності роботи у своїй компанії у 2026 році. Здебільшого компанії застосовуватимуть ШІ-інструменти для навчання, підвищення ефективності аналітичної роботи, полегшення рутинних завдань, планування закупівель та продажів, а також в маркетингу, обліку, комунікації з клієнтами тощо.

Топ пріоритетних завдань для уряду на 2026 рік дещо оновився. До традиційних пунктів, важливих для бізнесу, як-то боротьба з корупцією (60%), необхідність проведення судової реформи та встановлення верховенства права (54%), забезпечення макроекономічної стабільності (35%), додався пункт - виконання зобов'язань України в рамках статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу (36%).
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: прогноз
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2199
  0,1295
 0,31
EUR
 1
 48,1634
  0,0286
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0185  0,03 0,06 41,5308  0,03 0,07
EUR 47,8965  0,01 0,03 48,5346  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1800  0,12 0,29 41,2100  0,12 0,29
EUR 48,3850  0,27 0,55 48,4150  0,27 0,55

