Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську

Сили оборони України в ніч проти п'ятниці атакували нафтопереробний завод у Рязані (РФ) та нафтобазу в окупованому Луганську, повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді в телеграм-каналі.

"Рязанський НПЗ" (Рязань, рф) - нафто-наливайка 17,1 млн т на рік, 1 з 4 найбільших НПЗ рф). Візит нанесли Жало Птахів СБС (14 полк СБС) сумісно з ССО, ГУР та іншою складовою СОУ); "Луганська нафтобаза" виконання Жало Птахів СБС (14 полк СБС)", - написав Бровді в Телеграм.