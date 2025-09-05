Фінансові новини
Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську
09:03 05.09.2025 |
"Рязанський НПЗ" (Рязань, рф) - нафто-наливайка 17,1 млн т на рік, 1 з 4 найбільших НПЗ рф). Візит нанесли Жало Птахів СБС (14 полк СБС) сумісно з ССО, ГУР та іншою складовою СОУ); "Луганська нафтобаза" виконання Жало Птахів СБС (14 полк СБС)", - написав Бровді в Телеграм.
