Учасники «коаліції охочих» готові постачати Україні далекобійні ракети — Стармер

 

Учасники «коаліції охочих» висловили готовність постачати Україні ракети великої дальності.

Про це повідомили на сайті уряду Великої Британії.

Там зазначили, що до саміту «коаліції охочих» 4 вересня віртуально долучився прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

«Прем'єр-міністр привітав оголошення партнерів „коаліції охочих" про постачання Україні ракет великої дальності для подальшого посилення оборонних запасів країни», - йдеться в повідомленні.

Під час свого виступу Стармер також наголосив, що главі рф володимиру путіну не можна довіряти, оскільки він продовжує затягувати мирні переговори та водночас продовжує завдавати ударів по Україні. Зокрема, прем'єр згадав російські атаки на будівлю представництва ЄС та офіс Британської Ради в Києві.

Також Стармер підкреслив, що «коаліція охочих» має «непорушну обіцянку Україні, підтриману президентом Трампом». Він додав, що зараз очевидно, що «групі потрібно піти ще далі, щоб чинити тиск на путіна з метою забезпечення припинення воєнних дій».

Нагадаємо, у Парижі 4 вересня відбулася зустріч «коаліції охочих», на якій обговорювали гарантії безпеки для України.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що підготовча робота щодо гарантій безпеки вже завершена й тепер вона має бути політично схвалена.
За матеріалами: hromadske.ua
 

