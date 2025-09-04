Фінансові новини
- |
- 04.09.25
- |
- 19:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Учасники «коаліції охочих» готові постачати Україні далекобійні ракети — Стармер
16:15 04.09.2025 |
Учасники «коаліції охочих» висловили готовність постачати Україні ракети великої дальності.
Про це повідомили на сайті уряду Великої Британії.
Там зазначили, що до саміту «коаліції охочих» 4 вересня віртуально долучився прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
«Прем'єр-міністр привітав оголошення партнерів „коаліції охочих" про постачання Україні ракет великої дальності для подальшого посилення оборонних запасів країни», - йдеться в повідомленні.
Під час свого виступу Стармер також наголосив, що главі рф володимиру путіну не можна довіряти, оскільки він продовжує затягувати мирні переговори та водночас продовжує завдавати ударів по Україні. Зокрема, прем'єр згадав російські атаки на будівлю представництва ЄС та офіс Британської Ради в Києві.
Також Стармер підкреслив, що «коаліція охочих» має «непорушну обіцянку Україні, підтриману президентом Трампом». Він додав, що зараз очевидно, що «групі потрібно піти ще далі, щоб чинити тиск на путіна з метою забезпечення припинення воєнних дій».
Нагадаємо, у Парижі 4 вересня відбулася зустріч «коаліції охочих», на якій обговорювали гарантії безпеки для України.
Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що підготовча робота щодо гарантій безпеки вже завершена й тепер вона має бути політично схвалена.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань
|Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон
|Трамп анонсував розмову з Путіним, у Білому домі заперечили
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
Бізнес
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу
|OpenAI посилює безпеку ChatGPT після трагічних інцидентів та запускає батьківський контроль
|Google «тріумфував» у суді США та збереже Chrome і Android
|Dolby представила Dolby Vision 2 для розумних телевізорів
|Штати посилили обмеження щодо ввезення до Китаю обладнання для чипів
|Перший у світі мультичастотний чип 6G зі швидкістю понад 100 Гбіт/с розроблений в Китаї
|IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери