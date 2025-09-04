Авторизация

Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон

 

Участь у засіданні "Коаліції охочих" у четвер приймуть 35 учасників, країни Європи готові надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди, повідомив президент Франції Емманюель Макрон перед початком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

"Завтра ми будемо мати навколо себе кількох європейських лідерів, а також лідерів з усього світу, 35 учасників цієї коаліції охочих, які приєднаються до нас за допомогою захищеної відеоконференції. І ми будемо присвячувати на рівні глав держав і урядів роботу, яку з середини серпня, після саміту у Вашингтоні, проводять усі наші військові керівники. Ця робота дозволяє мені сьогодні сказати вам, що ми, європейці, готові надати гарантії безпеки Україні та українцям у день підписання мирної угоди", - сказав Макрон у середу.

За його словами, зобов'язанні, які європейські лідери взяли на себе у Вашингтоні були підготовлені, задокументовані та підтверджені сьогодні о другій половині дня на рівні міністрів оборони в режимі суворої конфіденційності.

"Ця підготовча робота завершена, тепер вона буде схвалена на політичному рівні і дозволить нам твердо заявити, і ми повернемося до вас завтра після цих зустрічей і обмінів, що ми готові до міцного, тривалого миру для України та для європейців", - наголосив Макрон.

Він зазначив, що зараз питання полягає в тому, наскільки є щирою РФ та її зобов'язання, коли вона запропонувала мир США.

"Моє єдине повідомлення сьогодні ввечері - це надзвичайно інтенсивна робота останніх тижнів і те, що ми готові до цих гарантій безпеки, що Європа вперше готова до такого рівня зобов'язань та інтенсивності, тому що безпека України та українців сьогодні і завтра є також нашою безпекою та безпекою Європи", - резюмував Макрон.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

