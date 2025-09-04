Авторизация

Трамп анонсував розмову з Путіним, у Білому домі заперечили

 

Президент США Дональд Трамп розповів про свої плани поговорити з російським президентом Володимиром Путіним*.

Як випливає зі зробленої Трампом у середу, 3 вересня, заяви, він намірився протягом наступних кількох днів провести з Путіним розмову стосовно припинення війни Росії проти України.

"Я говоритиму з ним протягом наступних кількох днів і точно дізнаюся, що відбувається", - сказав Трамп, якого цитує інформагенція Reuters.

Крім того, Трамп сподівається дізнатися "протягом наступного тижня або двох", наскільки хорошими є відносини з Росією.

Згодом у Білому домі уточнили журналістам, що, кажучи про заплановану днями розмову, Трамп мав на увазі президента України Володимира Зеленського.

Трамп каже, що не має повідомлення для Путіна і погрожує наслідками

Президент США також заявив, що не має подальших повідомлень для Путіна та очікує на рішення з боку останнього, оскільки Росія і надалі виявляє незначну зацікавленість у припинення війни проти України. "Я не маю повідомлення для президента Путіна", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Він пригрозив, що може вдатися до дій у разі відсутності реакції з боку Путіна. "Він знає мою позицію, і він ухвалить рішення так чи інакше. Яким би не було його рішення, ми будемо або раді цьому, або не раді, і якщо ми будемо не раді, ви побачите, що відбудуться певні події", - запевнив Трамп.

На тлі цього він вказав на нещодавнє запровадження значних тарифів для Індії, котра стала головним покупцем російської нафти, запевнивши, що це коштуватиме економіці РФ "сотень мільярдів доларів".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

