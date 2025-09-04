Трамп анонсував розмову з Путіним, у Білому домі заперечили

Президент США Дональд Трамп розповів про свої плани поговорити з російським президентом Володимиром Путіним*.

Як випливає зі зробленої Трампом у середу, 3 вересня, заяви, він намірився протягом наступних кількох днів провести з Путіним розмову стосовно припинення війни Росії проти України.

"Я говоритиму з ним протягом наступних кількох днів і точно дізнаюся, що відбувається", - сказав Трамп, якого цитує інформагенція Reuters.

Крім того, Трамп сподівається дізнатися "протягом наступного тижня або двох", наскільки хорошими є відносини з Росією.

Згодом у Білому домі уточнили журналістам, що, кажучи про заплановану днями розмову, Трамп мав на увазі президента України Володимира Зеленського.

Трамп каже, що не має повідомлення для Путіна і погрожує наслідками

Президент США також заявив, що не має подальших повідомлень для Путіна та очікує на рішення з боку останнього, оскільки Росія і надалі виявляє незначну зацікавленість у припинення війни проти України. "Я не маю повідомлення для президента Путіна", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Він пригрозив, що може вдатися до дій у разі відсутності реакції з боку Путіна. "Він знає мою позицію, і він ухвалить рішення так чи інакше. Яким би не було його рішення, ми будемо або раді цьому, або не раді, і якщо ми будемо не раді, ви побачите, що відбудуться певні події", - запевнив Трамп.

На тлі цього він вказав на нещодавнє запровадження значних тарифів для Індії, котра стала головним покупцем російської нафти, запевнивши, що це коштуватиме економіці РФ "сотень мільярдів доларів".