04.09.25
04:44
RSS
мапа сайту
Трамп анонсував розмову з Путіним, у Білому домі заперечили
23:57 03.09.2025
Президент США Дональд Трамп розповів про свої плани поговорити з російським президентом Володимиром Путіним*.
Як випливає зі зробленої Трампом у середу, 3 вересня, заяви, він намірився протягом наступних кількох днів провести з Путіним розмову стосовно припинення війни Росії проти України.
"Я говоритиму з ним протягом наступних кількох днів і точно дізнаюся, що відбувається", - сказав Трамп, якого цитує інформагенція Reuters.
Крім того, Трамп сподівається дізнатися "протягом наступного тижня або двох", наскільки хорошими є відносини з Росією.
Згодом у Білому домі уточнили журналістам, що, кажучи про заплановану днями розмову, Трамп мав на увазі президента України Володимира Зеленського.
Трамп каже, що не має повідомлення для Путіна і погрожує наслідками
Президент США також заявив, що не має подальших повідомлень для Путіна та очікує на рішення з боку останнього, оскільки Росія і надалі виявляє незначну зацікавленість у припинення війни проти України. "Я не маю повідомлення для президента Путіна", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.
Він пригрозив, що може вдатися до дій у разі відсутності реакції з боку Путіна. "Він знає мою позицію, і він ухвалить рішення так чи інакше. Яким би не було його рішення, ми будемо або раді цьому, або не раді, і якщо ми будемо не раді, ви побачите, що відбудуться певні події", - запевнив Трамп.
На тлі цього він вказав на нещодавнє запровадження значних тарифів для Індії, котра стала головним покупцем російської нафти, запевнивши, що це коштуватиме економіці РФ "сотень мільярдів доларів".
Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон
Трамп анонсував розмову з Путіним, у Білому домі заперечили
Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
В Україні запустили реєстр лобістів
США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
США схвалили потенційний продаж Україні послуг Starlink на $150 млн
Тетяна Чорновол може стати народним депутатом замість Парубія
Перший у світі мультичастотний чип 6G зі швидкістю понад 100 Гбіт/с розроблений в Китаї
IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери
Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв
Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження
Windows 11 синхронізуватиме буфер обміну з Android
Apple вимагає від постачальників перейти на роботизоване виробництво
Південна Корея роздає роботів літнім людям