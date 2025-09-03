Фінансові новини
Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
17:37 03.09.2025 |
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про проведення в середу першого засідання Керівної ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
"Продовжуємо тісну співпрацю з американськими колегами на всіх рівнях. Сьогодні провели перше засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови. Це ключовий орган управління, до складу якого увійшли по три представники від України та США", - написала Свириденко в телеграм-каналі.
За її словами, американська сторона делегувала міністра фінансів Скотта Бессента, головного інвестиційного директора DFC Коннора Коулмена, віцепрезидента і генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббінса.
"Рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника", - розповіла прем'єр.
Вона відзначила, що наступний крок - визначення проєктів для перших пілотних інвестицій.
"У вересні це питання обговоримо з колегами з DFC під час їхнього візиту до Києва. Як ми неодноразово зазначали, американські інвестиції можуть бути гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в Україні", - наголосила Свириденко.
Як повідомлялося, 1 вересня Кабінет міністрів України делегував представників від України до керівної ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Зокрема, українську сторону представляють міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.
