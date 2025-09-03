Фінансові новини
Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
14:21 03.09.2025
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, яким пропонують виділяти 45 днів заброньованим військовозобов'язаним працівникам критично важливих підприємств на належне оформлення облікових документів.
Про це повідомили Олексій Гончаренко та Олександр Федієнко.
За відповідний законопроєкт № 13335 проголосували 283 парламентарі.
Автори законопроєкту пояснювали, що підприємства та організації, визначені Мінстратегпромом критично важливими, стикаються з тим, що їхні військовозобов'язані працівники отримують повістки на етапі звірки облікових даних.
Також це трапляється в період між днем ухвалення рішення про «критичну важливість» підприємства та рішенням про бронювання працівників.
Так, депутати пропонують, надавати 45 днів для бронювання з дня укладання контракту працівникам таких підприємств, які:
* не мають належно оформлений військово-обліковий документ;
* не перебувають на військовому обліку;
* не уточнили персональні дані;
* перебувають у розшуку.
Таке бронювання надається не більше одного разу за один календарний рік.
У цей термін підприємства мають право укладати трудовий договір з працівником без відповідних військово-облікових документів. Але якщо він не розв'язав це питання за 45 днів, його можуть звільнити.

Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
