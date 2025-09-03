Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК

14:21 03.09.2025 |

Право

 

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, яким пропонують виділяти 45 днів заброньованим військовозобов'язаним працівникам критично важливих підприємств на належне оформлення облікових документів.

Про це повідомили Олексій Гончаренко та Олександр Федієнко.

За відповідний законопроєкт № 13335 проголосували 283 парламентарі.

Автори законопроєкту пояснювали, що підприємства та організації, визначені Мінстратегпромом критично важливими, стикаються з тим, що їхні військовозобов'язані працівники отримують повістки на етапі звірки облікових даних.

Також це трапляється в період між днем ухвалення рішення про «критичну важливість» підприємства та рішенням про бронювання працівників.

Так, депутати пропонують, надавати 45 днів для бронювання з дня укладання контракту працівникам таких підприємств, які:

* не мають належно оформлений військово-обліковий документ;
* не перебувають на військовому обліку;
* не уточнили персональні дані;
* перебувають у розшуку.

Таке бронювання надається не більше одного разу за один календарний рік.

У цей термін підприємства мають право укладати трудовий договір з працівником без відповідних військово-облікових документів. Але якщо він не розв'язав це питання за 45 днів, його можуть звільнити.
За матеріалами: hromadske.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0414  0,03 0,07 41,5921  0,06 0,14
EUR 47,8886  0,12 0,26 48,5645  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3750  0,05 0,11 41,3900  0,06 0,14
EUR 48,1900  0,07 0,13 48,2250  0,06 0,12

