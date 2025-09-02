Авторизация

В Україні запустили реєстр лобістів

16:37 01.09.2025 |

Економіка, Право

 

В Україні з 1 вересня 2025 року набув чинності закон про лобіювання, ухвалений у межах зобов'язань України щодо євроінтеграції, і розпочав роботу Реєстр прозорості. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Зараз ми можемо сказати, що цей закон не залишився лише на папері. Разом з ним НАЗК запускає ключовий інструмент його реалізації - Реєстр прозорості. Він уже є доступним", - заявив голова НАЗК Віктор Павлущик (цитата за Укрінформом).

За словами Павлущика, раніше вплив на ухвалення державних рішень міг відбуватися кулуарно й непрямо. Однак відтепер "кожен, хто займається лобіюванням, зобов'язаний офіційно набути статус суб'єкта лобіювання".

"Або ви працюєте відкрито та чесно, або ви не маєте права впливати на рішення державної влади у власних чи комерційних інтересах ваших бенефіціарів", - пояснив він.

Статус суб'єкта лобіювання можуть отримати:

→ фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність;
→ юридична особа, зареєстрована за законодавством України;
→ іноземна юридична особа, яка має на території України своє представництво відповідно до закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Інструкція з реєстрації суб'єкта лобіювання за посиланням. На час написання новини жодного суб'єкта лобіювання не зареєстровано.

Реєстр складається з двох частин:

→ публічної - відкритої для всіх користувачів. Вона міститиме відомості про суб'єктів лобіювання, їхні звіти, статистику, дашборди й інформаційні матеріали (крім інформації з обмеженим доступом);
→ електронний кабінет - персональне середовище для зареєстрованих користувачів, де можна створювати, подавати звіти, а також актуалізовувати відомості про суб'єкта лобіювання.

Реєстр став першою інформаційно-комунікаційною системою, яка за сприяння Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, пройшла авторизацію з безпеки за новими стандартами, встановленими законодавством України.

Створення Реєстру прозорості реалізовано за підтримки проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що впроваджує Фонд Євразія та фінансує UK Dev.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

