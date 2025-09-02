В Україні запустили реєстр лобістів

В Україні з 1 вересня 2025 року набув чинності закон про лобіювання, ухвалений у межах зобов'язань України щодо євроінтеграції, і розпочав роботу Реєстр прозорості. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Зараз ми можемо сказати, що цей закон не залишився лише на папері. Разом з ним НАЗК запускає ключовий інструмент його реалізації - Реєстр прозорості. Він уже є доступним", - заявив голова НАЗК Віктор Павлущик (цитата за Укрінформом).

За словами Павлущика, раніше вплив на ухвалення державних рішень міг відбуватися кулуарно й непрямо. Однак відтепер "кожен, хто займається лобіюванням, зобов'язаний офіційно набути статус суб'єкта лобіювання".

"Або ви працюєте відкрито та чесно, або ви не маєте права впливати на рішення державної влади у власних чи комерційних інтересах ваших бенефіціарів", - пояснив він.

Статус суб'єкта лобіювання можуть отримати:

→ фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність;

→ юридична особа, зареєстрована за законодавством України;

→ іноземна юридична особа, яка має на території України своє представництво відповідно до закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Інструкція з реєстрації суб'єкта лобіювання за посиланням. На час написання новини жодного суб'єкта лобіювання не зареєстровано.

Реєстр складається з двох частин:

→ публічної - відкритої для всіх користувачів. Вона міститиме відомості про суб'єктів лобіювання, їхні звіти, статистику, дашборди й інформаційні матеріали (крім інформації з обмеженим доступом);

→ електронний кабінет - персональне середовище для зареєстрованих користувачів, де можна створювати, подавати звіти, а також актуалізовувати відомості про суб'єкта лобіювання.

Реєстр став першою інформаційно-комунікаційною системою, яка за сприяння Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, пройшла авторизацію з безпеки за новими стандартами, встановленими законодавством України.

Створення Реєстру прозорості реалізовано за підтримки проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що впроваджує Фонд Євразія та фінансує UK Dev.