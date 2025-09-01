США схвалили поставки Данії комплексів Patriot для України

Адміністрація США погодила великий контракт на постачання Данії комплексів протиповітряної оборони Patriot та пов'язаного з ними обладнання. Вартість угоди оцінюється у 8,5 млрд доларів. Пакет включає шість пускових установок, станції радіолокації, системи наведення та ракети, повідомило

в п'ятницю, 29 серпня, американське Агентство оборонної співпраці (DSCA) - підрозділ Пентагону, що займається військовим співробітництвом і продажем озброєнь іноземним державам.

Оскільки на озброєнні Данії немає комплексів Patriot, вони будуть закуплені безпосередньо у американських виробників. За даними Держдепартаменту, Копенгаген має намір використати отримані комплекси для допомоги Україні у її обороні від РФ. Раніше аналогічні закупівлі здійснили Нідерланди, які також передали частину озброєнь Києву для посилення його протиповітряної оборони.

Влада України неодноразово зверталася до західних партнерів із проханням про додаткові системи Patriot, щоб прикрити міста від ударів російської авіації та ракет. На тлі зниження готовності Вашингтона самостійно фінансувати нові поставки, союзники по НАТО беруть на себе витрати, купуючи американські комплекси ППО та передаючи їх Києву.