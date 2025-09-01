Фінансові новини
- |
- 01.09.25
- |
- 16:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США схвалили поставки Данії комплексів Patriot для України
09:56 01.09.2025 |
Адміністрація США погодила великий контракт на постачання Данії комплексів протиповітряної оборони Patriot та пов'язаного з ними обладнання. Вартість угоди оцінюється у 8,5 млрд доларів. Пакет включає шість пускових установок, станції радіолокації, системи наведення та ракети, повідомило
в п'ятницю, 29 серпня, американське Агентство оборонної співпраці (DSCA) - підрозділ Пентагону, що займається військовим співробітництвом і продажем озброєнь іноземним державам.
Оскільки на озброєнні Данії немає комплексів Patriot, вони будуть закуплені безпосередньо у американських виробників. За даними Держдепартаменту, Копенгаген має намір використати отримані комплекси для допомоги Україні у її обороні від РФ. Раніше аналогічні закупівлі здійснили Нідерланди, які також передали частину озброєнь Києву для посилення його протиповітряної оборони.
Влада України неодноразово зверталася до західних партнерів із проханням про додаткові системи Patriot, щоб прикрити міста від ударів російської авіації та ракет. На тлі зниження готовності Вашингтона самостійно фінансувати нові поставки, союзники по НАТО беруть на себе витрати, купуючи американські комплекси ППО та передаючи їх Києву.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
|США схвалили потенційний продаж Україні послуг Starlink на $150 млн
|Тетяна Чорновол може стати народним депутатом замість Парубія
|Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|НАБУ заперечило розслідування щодо ракети «Фламінго»
|НАБУ розслідує зв'язок виробника ракет «Фламінго» з Міндічем, він виявився найбільшим постачальником Міноборони, – Kyiv Independent
|Politico: у Європі обговорюють створення 40-кілометрової буферної зони в Україні
|Держдеп США схвалив продаж ракет і супутнього обладнання для України на $825 млн
|У Києві масові заходи зобов'язали узгоджувати з Генштабом
|ГУР: українські військові уразили в Азовському морі носія «Калібрів»
Бізнес
|Google Vids отримав безплатну версію без повного набору ШІ-інструментів
|Власник TikTok став найбільшою соцмережею у світі за доходами
|Вагітні китайські роботи виявилися фейком. Чи можливі вони взагалі?
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo