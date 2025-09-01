Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн

 

Державний департамент США схвалив потенційний продаж обладнання та послуг для підтримки експлуатації системи протиповітряної оборони Patriot на суму близько $179,1 млн.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

Як зазначається, уряд України звернувся з проханням придбати обладнання та послуги для забезпечення технічної підтримки систем Patriot.

До пакету, який не належить до категорії основних видів озброєнь увійдуть:

* секретні та несекретні запасні частини;

* технічна підтримка обслуговування;

* програмне забезпечення (секретне й несекретне) та його оновлення;

* модифікації систем і відповідні комплекти; випробувальне обладнання; засоби зв'язку та аксесуари;

* послуги з інтеграції;

* ремонт і повернення;

* зберігання;

* інструменти;

* програма польового нагляду;

* міжнародна інженерна програма;

* обладнання для технічної підтримки;

* технічна допомога представників уряду США та підрядників;

* навчання;

* інженерні та логістичні послуги;

* секретні й несекретні публікації та технічна документація;

* секретне програмне забезпечення та інші елементи логістики й програмної підтримки.

Загальна орієнтовна вартість програми становить $179,1 млн. Агентство співробітництва у сфері оборонної безпеки передало Конгресу необхідне повідомлення.

"Запропонований продаж відповідатиме зовнішньополітичним та національним інтересам США, оскільки зміцнює безпеку країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного розвитку в Європі", - йдеться у заяві.

Реалізація цього можливого продажу вимагатиме приблизно п'яти представників уряду США та п'ятнадцяти представників підрядників, які відвідуватимуть Європейське командування США для підтримки навчання та проведення періодичних зустрічей.

Звернемо увагу, що нещодавно Державний департамент США ухвалив рішення про можливий продаж для України ракет ERAM класу "повітря-земля" та супутнього обладнання на орієнтовну суму $825 млн.

ЗМІ писали, що ракети ERAM можуть почати надходити до України ще цього року.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3203
  0,0601
 0,15
EUR
 1
 48,1960
  0,0619
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0281  0,03 0,08 41,5573  0,04 0,10
EUR 47,9935  0,13 0,26 48,6677  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,09 0,22 41,4317  0,10 0,25
EUR 48,5400  0,34 0,71 48,5650  0,34 0,69

Бізнес