01.09.25
16:14
США схвалили потенційний продаж Україні послуг Starlink на $150 млн
09:45 01.09.2025 |
Державний департамент США ухвалив рішення про потенційний продаж Україні послуг супутникового зв'язку та пов'язаного обладнання на суму близько $150 млн.
Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".
У заяві зазначили, що уряд України звернувся з проханням придбати продовження послуг супутникового зв'язку для своїх терміналів Starlink.
До пакету увійдуть:
інженерні, технічні та логістичні послуги підтримки від уряду США та підрядників;
інші елементи логістики та програмної підтримки.
Загальна орієнтовна вартість становить $150 млн. Агентство співробітництва у сфері оборонної безпеки передало Конгресу необхідне повідомлення.
"Цей продаж посилить здатність України протидіяти поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши її можливість ефективніше проводити оборонні та регіональні безпекові місії завдяки потужнішому захисту. Україна зможе без проблем інтегрувати ці послуги у свої Збройні сили", - йдеться у заяві.
Реалізація цього можливого продажу не потребуватиме направлення додаткових представників уряду США чи підрядників в Україну.
Також США схвалив потенційний продаж обладнання та послуг для підтримки експлуатації системи протиповітряної оборони Patriot на суму близько $179,1 млн.
Зазначимо, 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький вирішив накласти вето на закон, який стосується допомоги українцям, які втікають від війни.
Віцепрем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Навроцький своїм ветуванням закону про допомогу українцям забезпечив "кінець інтернету Starlink, який Польща надає воюючій Україні".
А глава канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький заперечив, що президентське вето на закон про підтримку українців позбавить Україну інтернету від Starlink, який має польське фінансування.
