Україна отримала восьмий зенітний комплекс IRIS-T SLM від Німеччини

 

Україна отримала восьмий зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLM у рамках військової допомоги від Німеччини, поставка відбулася два тижні тому, повідомляє German Aid to Ukraine.

Зазначається, що персонал для роботи з комплексом завершив кількатижневе навчання минулого місяця. Нині на озброєнні України перебуває вісім IRIS-T SLM.

"Це означає, що Україна тепер має вісім IRIS-T SLM у своєму розпорядженні", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що один вогневий підрозділ за оптимальних умов здатний прикривати територію радіусом до 40 км та уражати цілі на висоті до 20 км. До його складу зазвичай входять три пускові установки IRIS-T SLM, РЛС TRML-4D, пункт управління, машини для перезарядки, техобслуговування та запасних частин. Як і раніше в Україні, до складу нового підрозділу також інтегровані дві додаткові пускові установки IRIS-T SLS.

За даними видання, із чотирьох вогневих підрозділів IRIS-T SLM, обіцяних Німеччиною Україні у 2025 році, наразі передано два.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3203
  0,0601
 0,15
EUR
 1
 48,1960
  0,0619
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9937  0,03 0,06 41,5167  0,03 0,06
EUR 47,8667  0,08 0,16 48,5281  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,02 0,05 41,3300  0,02 0,05
EUR 48,2000  0,01 0,02 48,2300  0,01 0,02

