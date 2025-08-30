Україна отримала восьмий зенітний комплекс IRIS-T SLM від Німеччини

Україна отримала восьмий зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLM у рамках військової допомоги від Німеччини, поставка відбулася два тижні тому, повідомляє German Aid to Ukraine.

Зазначається, що персонал для роботи з комплексом завершив кількатижневе навчання минулого місяця. Нині на озброєнні України перебуває вісім IRIS-T SLM.

"Це означає, що Україна тепер має вісім IRIS-T SLM у своєму розпорядженні", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що один вогневий підрозділ за оптимальних умов здатний прикривати територію радіусом до 40 км та уражати цілі на висоті до 20 км. До його складу зазвичай входять три пускові установки IRIS-T SLM, РЛС TRML-4D, пункт управління, машини для перезарядки, техобслуговування та запасних частин. Як і раніше в Україні, до складу нового підрозділу також інтегровані дві додаткові пускові установки IRIS-T SLS.

За даними видання, із чотирьох вогневих підрозділів IRIS-T SLM, обіцяних Німеччиною Україні у 2025 році, наразі передано два.