Politico: у Європі обговорюють створення 40-кілометрової буферної зони в Україні

Європейські лідери розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони між українськими та російськими військами в рамках майбутньої мирної угоди.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на слова п'ятьох європейських дипломатів, пише "Європейська правда".

За словами п'яти співрозмовників видання, ця пропозиція є однією з кількох, які військові та цивільні посадовці обговорюють як можливий сценарій післявоєнного врегулювання.

Посадовці не мають єдиної думки щодо глибини зони, і незрозуміло, чи прийме Київ такий план, адже він, ймовірно, передбачатиме територіальні поступки. США, схоже, не беруть участі в обговореннях щодо цієї буферної зони.

Європейські дипломати уникають порівнянь із суворо охоронюваним кордоном між Північною та Південною Кореєю, які технічно досі перебувають у стані війни. Вони радше порівнюють це з поділом Німеччини під час "холодної війни".

Кількість військових, необхідних для патрулювання кордону, також залишається питанням. Обговорюється діапазон від 4 тисяч до близько 60 тисяч військових. Однак країни поки не взяли на себе жодних зобов'язань, а президент США Дональд Трамп відмовився від можливості участі американських військових.

Будь-які миротворчі сили, за словами двох дипломатів, виконували б подвійну роль: патрулювання поблизу демілітаризованої зони та одночасне тренування українських військових.

Союзники утримуються від публічних обіцянок щодо військ, очікуючи на ключові деталі, зазначив один із європейських посадовців. Серед питань, які потрібно з'ясувати - правила застосування сили для військових НАТО на передовій, як реагувати на можливу ескалацію з боку Росії, і чи буде потрібно залучати треті країни для патрулювання зони, якщо Кремль виступить проти присутності сил Альянсу.

"Усі намагаються якнайшвидше домовитися про гарантії безпеки, щоб Трамп не передумав щодо тиску на Путіна з метою досягнення врегулювання шляхом за допомогою переговорів", - сказав один із європейських посадовців.

Пропозиція щодо буферної зони не обговорювалася під час відеоконференції керівників оборонних відомств НАТО у понеділок, зазначив один із європейських дипломатів.

Французькі та британські війська, ймовірно, становитимуть ядро іноземної військової присутності, повідомили двоє європейських дипломатів, додавши, що ці країни переконують інших союзників допомогти у забезпеченні військових ресурсів.

Раніше видання FT повідомляло, що західні партнери України підготували попередній план, який передбачає створення демілітаризованої зони, що, ймовірно, патрулюватиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни.

Тим часом Росія відхилила ідею про присутність європейських військ в Україні та військ з будь-якої держави НАТО, що суперечить твердженню президента США Дональда Трампа про те, що Путін погодиться на них в рамках мирної угоди.