ГУР: українські військові уразили в Азовському морі носія «Калібрів»
14:17 28.08.2025 |
Головне управління розвідки Міністерства оборони 28 серпня атакувало малий ракетний корабель рф проєкту «Буян-М» в Азовському морі.
Про це повідомили в ГУР.
Так, завдяки спільній операції Департаменту активних дій ГУР та спецпідрозділу ГУР «Примари» в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму вдалось уразити російський малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М». Він є носієм крилатих ракет «Калібр».
Бійці спецпідрозділу «Примари» ударом повітряного дрона пошкодили корабельну радіолокаційну станцію, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР атакували борт носія «калібрів».
У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску «калібрів» у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.
Зазначимо, що в ніч проти 28 серпня Сили оборони також вдарили по Афіпському та Куйбишевському нафтопереробних заводах рф та атакували низку логістичних об'єктів рф.
