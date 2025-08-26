Фінансові новини
- |
- 26.08.25
- |
- 03:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
16:44 25.08.2025 |
Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку протягом найближчих років, заявив міністр фінансів країни та віце-канцлер уряду Німеччини Ларс Клінгбейль.
"Як міністр фінансів я наголосив, і це також погоджено Федеральним урядом, що ми зобов'язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щороку", - сказав він під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок.
Окрім того, Клінгбейль обговорив із міністром фінансів України Сергієм Марченком продовження та варіанти підтримки України.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
ТОП-НОВИНИ
|Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink - віцепрем'єр Гавковський
|Норвегія виділить близько $8,5 млрд на підтримку України в наступному році
|Канада виділить $500 млн на закупівлю у США зброї для України
|Канада у вересні передать Україні озброєння на понад 1 млрд канадських доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|WSJ: у Трампа схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM
|Допомога НАТО Україні сягне 50 мільярдів доларів у 2025 році
|Українець, якого підозрюють у підриві «Північних потоків», відкидає звинувачення та відмовився від екстрадиції
|ЄС виділив Україні 4 млрд євро підтримки напередодні Дня незалежності
|Українські дрони знову атакували найбільшу вузлову станцію нафтопроводу «Дружба», спалахнула пожежа
|Затриманим за підрив «Північних потоків» є капітан ЗСУ у відставці та колишній службовець СБУ — WSJ
Бізнес
|Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2
|Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
|Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell
|Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц