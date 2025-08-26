Авторизация

Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів

 


Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку протягом найближчих років, заявив міністр фінансів країни та віце-канцлер уряду Німеччини Ларс Клінгбейль.

"Як міністр фінансів я наголосив, і це також погоджено Федеральним урядом, що ми зобов'язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щороку", - сказав він під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок.

Окрім того, Клінгбейль обговорив із міністром фінансів України Сергієм Марченком продовження та варіанти підтримки України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4300
  0,1461
 0,35
EUR
 1
 48,4731
  0,5631
 1,18

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,10 0,25 41,4600  0,09 0,22
EUR 48,5000  0,51 1,06 48,5350  0,51 1,07

